Agnes Dobner feiert in Obernburg ihren 100. Geburtstag

Gebürtige Albstädterin lebt im Seniorenheim

Obernburg 23.08.2023 - 06:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Legt auch im hohen Alter noch viel Wert auf ihr Äußeres: Agnes Dobner.

Dobner ist noch recht rüstig und ihr gefällt es gut in der Einrichtung. Bis zur Corona-Pandemie nahm sie regelmäßig an Treffen mit anderen Bewohnern im Gemeinschaftsraum teil. Heute verbringt sie die meiste Zeit des Tages auf ihrem Zimmer, wo sie regelmäßig Besuch von Sohn Wilhelm und Schwiegertochter Christel sowie den Enkeln und Urenkeln bekommt. Das hohe Alter liegt wohl in den Genen: Ihr Vater wurde 86 Jahre alt - ein stattliches Alter für Männer dieser Generation.

Geboren wurde Dobner als Agnes Hofmann am 23. August 1923 im damals noch selbstständigen Alzenauer Stadtteil Albstadt. Sie war das jüngste von vier Kindern. Sie hatte zwei Schwestern und einen Bruder. In Albstadt besuchte sie die Schule. Ihre Mutter starb, als Agnes erst neun Jahre alt war.

Kurz nach ihrem 16. Geburtstag begann am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg. Es war eine schwere Zeit für die Menschen. Vom hell erleuchteten Nachthimmel durch die Bomben auf Hanau erzählt die Jubilarin auch heute immer wieder.

Ihren späteren Ehemann lernte sie in der Firma ihres Vaters in Albstadt kennen. Ihr Vater führte damals eine Wagnerei und eine Landwirtschaft. Nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft in den USA trat der gelernte Wagner Anton Dobner als Geselle in die Firma seines späteren Schwiegervaters ein. Hochzeit feierten die beiden dann am 8. Juni 1948. Nach zwei Jahren wurde Sohn Wilhelm geboren.

Weil die Wagnerei nicht mehr rentabel war, wurde sie später in eine Bauschreinerei umgewandelt. Aufträge gab es beim Wiederaufbau der zerbombten Städte genug. Weil es wegen des Arbeitskräftemangels keine Auszubildenden, keine Gesellen und dann auch keinen Nachfolger gab, schloss Anton Dobner die Werkstatt und begann eine Tätigkeit als Lagermeister in Frankfurt bei Neckermann. Auch Ehefrau Agnes fand eine Anstellung in der Poststelle der Firma. Die Familie zog deshalb nach Großkrotzenburg, wo sie zehn Jahre lang wohnte.

Als Sohn Wilhelm eine Anstellung als Lehrer an der Obernburger Realschule bekam, wo er Deutsch, Geschichte und Ethik unterrichtete, siedelte die Familie erneut um - diesmal nach Obernburg in ein neu erbautes Eigenheim. Nach dem Umzug arbeitete Wilhelms Ehefrau Christel als Lehrerin an der Grundschule Eisenbach.

Nach der Pensionierung von Sohn Wilhelm verließ die jüngere Generation das Haus in Obernburg und kehrte zurück nach Großkrotzenburg. Agnes Dobner verblieb mit Rücksicht auf ihr hohes Alter im Obernburger Seniorenheim, ihr Mann Anton war bereits 2010 verstorben.

Früher strickte Agnes in ihrer Freizeit gerne und pflegte den Garten. Sie machte gern mit der Familie Urlaub in den Bergen Österreichs und Südtirols. Mit Pfarrer Wendelin Lieb ging sie manchmal auf Pilgerreisen.

Seit zehn Jahren lebt die Jubilarin im Pflegeheim Obernburg. Frühzeitig hatte die Familie den Aufenthalt dort organisiert - und nach ihrem 90. Geburtstag hatte Agnes Dobner gesagt: »Jetzt gehe ich ins Heim!« Am 1. Oktober 2013 zog sie dort ein.

Der Geburtstag wird im Pflegeheim mit einem kleinen Sektempfang gefeiert, zu dem auch Obernburgs Bürgermeister Dietmar Fieger erwartet wird. Eine Woche später wird noch einmal mit der Familie gefeiert. Dann werden auch die beiden Enkel Sigrun Hollmayr, ehemals Vizeweltmeisterin im Ringen, und Wolfram Dobner sowie die drei Urenkel aus München und Frankfurt gratulieren.

ro