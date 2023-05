Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ärzte im Kreis Miltenberg: Telefonische Krankschreibung ist sinnvoll

Regelung lief Ende März aus

Miltenberg 17.05.2023 - 17:30 Uhr 2 Min.

Krankschreibung per Telefon - das ging während der Corona-Zeit. Ende März lief die Regelung aus. Ärzte im Kreis Miltenberg sprechen jetzt über die Vor- und Nachteile der Maßnahme. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand

Peter Neff, Hausarzt aus Stadtprozelten, sagt: »Wir haben die Vorteile lieben gelernt und die Nachteile sind überschaubar.« Er fände es gut, wenn er zumindest die Option hätte, die Krankschreibung per Telefon weiterhin anzubieten. Das gebe »ganz große Ressourcen« frei für Personen, die mehr Betreuungszeit brauchten, wie etwa frisch Operierte.

Schonung als Prinzip

»Diese Flut an Menschen, die nur Halsschmerzen oder eine banale Bronchitis haben, kann man auf dem Nicht-Kontakt-Weg durchaus vernünftig versorgen«, so Neff. Es gebe Menschen, die sich in solchen Fällen aus gesetzlichen Gründen in die Praxis quälen müssten - und das bei bis zu eineinhalb Stunden Wartezeit. Dabei sei gerade bei Virusinfekten Schonung eines der wichtigsten Prinzipien.

Dann gelte es auch noch, den »Spagat« zu schaffen, dass die Kranken bei ihrem Praxis-Besuch andere Personen nicht gefährden. Das funktioniere in seiner Praxis in Stadtprozelten, weil die Räume einen Hinterausgang hätten. Durch den würden die Kranken am Hauptpatientenstrom vorbei geleitet. Aber: »Das ist ein sehr großer Aufwand.« Neff verzeichnet seit dem Ende der telefonischen Krankschreibung 10 bis 15 Prozent mehr Patienten.

Zu den »überschaubaren Nachteilen« sagt Neff: »Man hat einzelne Köpfe, die so etwas missbrauchen.« Doch er kenne »seine Pappenheimer«. Wichtig ist ihm zudem, dass Anrufer nicht einfach nur krank geschrieben werden. Man müsse sie am Telefon darüber informieren, was sie während der Zeit ihrer Erkrankung machen sollen und sie nach Alarmsignalen fragen.

»Gewisse Gratwanderung«

Das sieht der Kleinheubacher Allgemeinmediziner Gunther Kriegbaum ähnlich. Es müsse am Telefon gefragt werden, welche Beschwerden der Patient hat. Denn es könne auch sein, dass er jemanden nicht untersuche und der Patient dann tatsächlich keine Bagatellerkrankung hat, sondern eine Blinddarm- oder Herzmuskelentzündung. »Es ist eine gewisse Gratwanderung«, sagt Kriegbaum. Flüchtigkeit und Fahrlässigkeit seien mögliche Gefahren. Deswegen gelte es, das Thema verantwortlich zu behandeln.

Kriegbaum betont auch, dass er keine »Krankschreiberpraxis« führen möchte. Er müsse die Personen kennen, die anrufen und um eine Krankschreibung bitten. Bei Wildfremden sei er skeptisch. »Ich will kein Erfüllungsgenosse sein.« Aber: »Vorausgesetzt der Glaubwürdigkeit - die zu überprüfen ist -, ist es eine sinnvolle Maßnahme.« Besonders während Corona sei die Regelung sehr wichtig gewesen. Denn den großen Andrang hätte die Kleinheubacher Praxis sonst gar nicht bewältigen können.

Gefahr des Missbrauchs

»Zwei Herzen schlagen in meiner Brust«, erklärt Ute Hascher zur ausgelaufenen Regelung. Sie ist Sprechstundenhilfe beim Bürgstädter Internisten Michael Hascher, der auch einige hausärztliche Patienten betreut. Ute Hascher sieht ebenfalls die Gefahr, dass die telefonische Krankschreibung missbraucht werden kann. Aber ihr Wegfallen sorge für sehr viele Arztbesuche mehr.

In der Praxis handhabe das Team es so: Wenn ein Patient häufig wegen einer Krankschreibung anrufe, müsse er vorbeikommen. Generell sagt Ute Hascher über die Krankschreibung per Telefon: »Es sollte im Abwägeprozess des Arztes liegen.«

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Das sagt die KVB Aus Sicht des Vorstands der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) hat sich die telefonische Krankschreibung bei bereits bekannten Patienten gerade in den hausärztlichen Praxen gut bewährt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Vereinigung fordert: Die telefonische Krankschreibung sollte dringend in die Regelversorgung übernommen werden. Die KVB argumentiert, dass dies eine enorme Arbeitserleichterung für die Praxen und auch für die Patienten darstellt. Der Vorstandsvorsitzende der KVB, Christian Pfeiffer, sagt, die telefonische Krankschreibung sei insbesondere bei Infekten und leichten Erkrankungen sehr nützlich. "So wird das Risiko von Ansteckungen im Wartezimmer gesenkt und die Patienten müssen keine Auto- oder Busfahrt in die nächstgelegene Praxis auf sich nehmen", wird er im Pressetext zitiert. Zudem hätten die Kollegen in den Praxen, die ohnehin schon mit Bürokratie überlastet seien, mehr Zeit für ihre anderen, häufig chronisch kranken Patienten. (juh)