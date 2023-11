Adventskalender von Miltenberger Autorin Anne Hassel

Geschichten vom lieblichen Engelchen und ein Bilderbuch mit grollendem Troll

Miltenberg 13.11.2023 - 13:32 Uhr 2 Min.

Grolltroll. Foto: Coppenrath Verlag Adventskalender Foto: Verlag Ars Vivendi

Diesmal heißt das vorweihnachtliche Motto: »Das kleine Weihnachtsengelchen und der verborgene Sternenschatz«. Auf Pappkarten gedruckt, die Weihnachtskugeln gleichen, erfahren Kinder - und gerne auch Erwachsene - häppchenweise von dem Wunsch des Weihnachtsengelchens nach einer besinnlichen Adventszeit. Nur, da geht es ihm nicht anders als vielen Menschen, daraus wird nichts. Allerdings nicht wegen vieler Termine, sonder weil es zusammen mit Jonas den Sternenschatz suchen soll. Was für eine spannende Aufgabe! Und davon gibt es nun bis Weihnachten täglich zu lesen.

Der dekorative Adventskalender lässt sich übrigens auf unterschiedliche Weise nutzen. Die 24 Textkugeln plus eine goldene Schnur sind als Set verpackt. Drei Vorschläge werden mitgeliefert, wie der Hassel-Kinderbuchkalender die Zeit bis zum Fest verkürzen kann. Wer mag, liest am entsprechenden Tag den Text - oder, je nach Alter, lässt sich vorlesen - und hängt die Karte anschließend an die Schnur. Bis Weihnachten sammeln sich dort 24 Geschichten-Kugeln. Das funktioniert auch in umgekehrter Reihenfolge, erst alle Karten von 1 bis 24 auffädeln, dann Tag für Tag die gelesene Karte entfernen.

Andere Möglichkeit: Der goldene Faden wird in 24 Teile geschnitten und jede Karte einzeln befestigt. Der Adventskalender sollte nun so angebracht werden, dass die Textseiten der Kugeln verdeckt bleiben, bis sie zum Weiterlesen umgedreht werden. Schließlich soll die Spannung - finden Jonas und Engelchen den Schatz? - erhalten bleiben.

Ebenfalls mit dem nahen Fest beschäftigt sich ein witziges Bilderbuch. Im Mittelpunkt steht der Grolltroll, ein richtiger Miesepeter. Zumindest meistens. Und vielleicht gerade deswegen so ein niedlicher Kerl. Meistens. Auf jeden Fall erlebt der Grolltroll Abenteuer, die Kinder zum Lachen bringen. Und Erwachsene auch, denn die Bilderbücher von Barbara van den Speulhof, die Stephan Prick so schön-schräg illustriert, sind für die ganze Familie wunderbar unterhaltsam.

Die Frankfurter Kinderbuchautorin, die ursprünglich aus Aschaffenburg stammt, stellt im vierten Band ihrer Reihe Weihnachten ins Zentrum. »Der Grolltroll: Schöne Bescherung!« lautet der vielversprechende Titel. Wobei der Protagonist im blauen Pelz auf dem Titelbild trotz weihnachtlicher Mütze nicht wirklich besinnlich wirkt. Nein, es ist offensichtlich, dass es sich um gar keine schöne Bescherung handeln wird.

Oder? Eigentlich fängt die kunterbunt illustrierte Geschichte ja harmlos an, mit Vorfreude auf Weihnachten, einer Schneeballschlacht und der Idee, rasch Plätzchen zu backen. Nun, das klappt dann nicht wie gewünscht - und alles gerät langsam aber sicher aus dem Takt. Sprich: Egal was begonnen wird, es endet im Streit. Ob es für den Grolltroll und seine Freunde doch ein schönes Weihnachtsfest werden kann? Könnte sein ?

Die Tipps: Anne Hassel: Das kleine Weihnachtsengelschen und der verborgene Schatz. Verlag Ars Vivendi 2023; ab 3 JahrenBarbara van den Speulhof: Der Grolltroll: Schöne Bescherung! Verlag Coppenrath; 15 Euro; ab 3 Jahren

Martina Jordan