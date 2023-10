Adorno-Zitat schmückt Amorbach

Geschichte: Besuche im Odenwald gaben dem Philosophen aus Frankfurt Halt in einer zerrütteten Welt

Amorbach 19.10.2023 - 18:29 Uhr 1 Min.

Prominenter Platz: Die Stahlplatte hängt unter der Abteikirche. Fotos: Heiner Schnorr Berühmter Gast: Amorbach erinnert mit dieser Gedenktafel seit Kurzem an die Besuche von Theodor W. Adorno.

« Diese Worte ließ eine Gruppe um Norbert Büttner, Heiner Schnorr und Wolfgang Härtel in eine Stahlplatte schneiden und unterhalb der Abteikirche in der Schmiedsgasse anbringen, berichtet Büttner unserem Medienhaus.

Vertreter des Autoritarismus

Adorno ist bis heute ein viel zitierter Wissenschaftler, der zum Beispiel im Bereich der Musiktheorie, aber auch durch seine Auseinandersetzung mit dem aufkommenden Autoritarismus große Bedeutung erlangte. Die Folgen des Autoritarismus erlebte er dabei selbst. Der 1903 in Frankfurt geborene und später ebendort lehrende Adorno erlebte Anfeindung und Vertreibung in den 1930er Jahren im Dritten Reich. Er wanderte in die USA aus, kam aber nach dem Zweiten Weltkrieg zurück nach Deutschland.

Weitsichtiger Mahner

Er habe sich in der Nachkriegs-Republik als weitsichtiger Mahner und Kritiker betätigt, daran erinnerten Wolfgang Härtel ebenso wie Franziska Reinhuber, die mit dem 1969 gestorbenen Adorno verwandt ist und zur Enthüllung der stählernen Gedenkplatte nach Amorbach gekommen ist.

Nach der Shoah fand der Philosoph wenig Vertrauen in die Menschheit und so spiegelt das als Erinnerung gewählte Zitat auch Adornos fremdelndes Verhältnis mit den Entwicklungen seiner Zeit. Zugleich betont es aber auch, woran sich der Verzweifelte ein Stück weit festhalten konnte: an Kindheitserinnerungen seiner Urlaube im Hotel Post - heute Hotel Emich's - in Amorbach, die er unter anderem in einer Prosaskizze mit dem Titel »Amorbach« verarbeitete und oft in Briefen erwähnte. Adorno pflegte sein Leben lang Kontakte in die Stadt im Odenwald, wie Bürgermeister Peter Schmitt (CSU) anlässlich der Einweihung herausstellte.

Nobert Büttner, der die Tafel entworfen hatte, sagt zum Anlass: »Dass Adorno nicht nur zeigte wofür, sondern vor allem wogegen er stand, scheint angesichts des derzeitigen politischen Spektrums von größter Wichtigkeit.«

Viele Unterstützer

Unterstützung für das Vorhaben, an ihn zu erinnern, fand die unabhängige Gruppe in Teilen der SPD-Fraktion, von der Kleinheubacher Firma Stahlbau Walter, die das Stück herstellte und vom Fürstenhaus zu Leininingen, das für die Kosten aufkam. Ob Adorno tatsächlich der prominenteste Gast Amorbachs war, ist sich Norbert Büttner übrigens gar nicht sicher. Ähnlich bedeutend dürfte im Bereich der Physik Max Planck gewesen sein, der auch 25 Jahre seines Lebens Urlaub in der Stadt im Odenwald verbracht habe.

KEVIN ZAHN