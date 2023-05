Acht Tage Kunst und Kultur im Bürgerzentrum

Veranstaltungsreihe: Fünfte Kulturwoche »Wein Lese Mal Anders« vom 4. bis 11. Mai in Elsenfeld

Elsenfeld 02.05.2023 - 11:04 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Mal-Event anlässlich der Kulturwoche "WeinLeseMalAnders" vor Corona 2019. Vernissage zum Auftakt der Kulturwoche "WeinLeseMalAnders" 2022.

Mit dem 25. Jubiläum des Bürgerzentrums in 2017 wurde die Kulturwoche »WeinLeseMalAnders« ins Leben gerufen. Ideengeber waren Elsenfelder Kultur- und Kunstbegeisterte, die im Jubiläumsjahr die Vielfalt an Kunst und Kultur ins Bürgerzentrum bringen wollten. Als Weinbaugemeinde lag es nahe, die Kunst und Kultur mit dem Genuss, also dem Wein, zu verbinden. Diese Symbiose ist die Grundlage vieler abwechslungsreicher Veranstaltungen und Aktionen. Parallel zu den Kultur-und-Kunst-Tagen erleben die Besucher in diesem Jahr im kleinen Saal des Bürgerzentrums die interaktive Trinkwasser-Ausstellung der Regierung von Unterfranken.

Auftakt mit Lesung von Susanne Hasenstab

Die Kulturwoche beginnt am Donnerstag, 4. Mai, um 19 Uhr im Buchhaus mit einer Lesung der Aschaffenburger Autorin Susanne Hasenstab. In Mini-Dramen beschreibt sie die Welt, wie sie ist: Verdichtet Gespräche und Absprachen, Verhöre und Mutmaßungen, Empörungen und Abstürze in absurden und stets komischen Begebenheiten. Die Eröffnungsfeier der Kulturwoche ist am Freitag, 5. Mai, mit einer Vernissage im Bürgerzentrum. Die Künstlerinnen Sylvia Kester, Gundula Fleckenstein, Sandra Wörner und Petra Balonier stellen im Foyer ihre Kunstwerke aus, bereichert durch die Gastkünstler Chris Nisius und Monika Gerlach. Musikalisch wird der Auftakt umrahmt vom Jazz-Trio Dinnertones rund um Sebastian Tausch.

Die Kunstwerke sind während der kompletten Kulturtage im Bürgerzentrum zu sehen. Eine Weinprobe gibt es am Samstag, 6. Mai. Die Elsenfeld-Rücker Weinprinzessin Anna-Maria Till präsentiert den Jahrgang 2022 der heimischen Winzer. Mit dabei ist auch die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann. Der Kabarettist Michael Eller gibt Auszüge aus seinem aktuellen Programm. Musikalisch umrahmt wird der Abend von dem Ru Ni-Trio.

Kabarett mit Andy Ost

Am Sonntag, 7. Mai, ist Musik-Kabarett angesagt, veranstaltet von der Kochsmühle Obernburg. Dafür kommt Comedian Andy Ost mit seinem neuen Programm »Ost in Translation« ins Bürgerzentrum. Der surft damit nicht nur geradewegs in Richtung nächste Erfolgswelle, sondern nimmt sich ganz nebenbei auch noch den härtesten Gegner zur Brust, den ein Humorarbeiter überhaupt haben kann: sich selbst.

Malkurs mit Gelingversprechen

Weiter geht es am Dienstag, 9. Mai, mit der Art-Night. Unter dem Motto »Beach« ist Spaß an der Sache angesagt. Ein Mal-Event mit Sylvia Kester und Gundula Fleckenstein, die jedem Einzelnen bei der Umsetzung helfen. Nach drei Stunden hält man dann sein eigenes Kunstwerk in den Händen. Das Event ist geeignet für Interessierte, die seit der Schulzeit keinen Pinsel mehr in der Hand gehalten haben - ganz ohne Vorkenntnisse. Die Künstlerinnen versprechen, dass es klappt.

Am Mittwoch, 10. Mai, ist ab 14 Uhr Senioren-Nachmittag. Nach Besichtigung der Ausstellung Trinkwasser gibt es Kaffee und Kuchen im Seniorentreff Mittendrin. Die Kulturwoche endet am Donnerstag, 11. Mai, um 15 Uhr mit einer Kunst-Aktion für Kinder und Erwachsene (Eltern/Großeltern) zum Thema Wasser. Die Kinder-Galerie Liane hat dafür etwas Besonderes vorbereitet. Neben der Trinkwasser-Ausstellung wird gewerkelt, gebastelt und gespachtelt. Am Ende kann jeder ein kleines Kunstwerk mit nach Hause nehmen oder noch ein paar Tage in der Ausstellung hängen lassen.

ney

Hintergrund: Programm der Kulturwoche Donnerstag, 4. Mai, 19 Uhr: Lesung mit Susanne Hasenstab im Buchhaus. Eintritt wird erhoben. Freitag, 5. Mai, 19 Uhr: Vernissage und Eröffnung der Kulturtage. Der Eintritt ist kostenlos. Samstag, 6. Mai, 19 Uhr: Weinprobe "Junge Weine" (inklusive Winzerteller). Eintritt wird erhoben. Tickets: Nicole Klug, stadtmarketing@elsenfeld.de Sonntag, 7. Mai, 19 Uhr: Comedy mit Andy Ost "Ost in Translation". Eintritt wird erhoben. Tickets: kochsmühle.de Dienstag, 9. Mai, 19 Uhr: Art-Night, Motto Beach. Eintritt wird erhoben. Anmeldung: Sylvia Kester, sylvia@kunstecht.de Mittwoch, 10. Mai, 14 Uhr: Senioren-Nachmittag ab 14 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Donnerstag, 11. Mai, 15 Uhr: Kunst-Aktion für Kinder und Erwachsene (Eltern/Großeltern) zum Thema Wasser. Eintritt wird erhoben. Anmeldung: info@galerie-liane.de Die Termine der Kulturwoche 2023 auf einen Blick: elsenfeld-erleben.de/freizeit/kultur/