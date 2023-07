Acht Hektar Solarpark im Niedernberger Norden

Gemeinderat nimmt Gelände am Tannenwald ins Visier

Niedernberg 12.07.2023

Reinhard wies darauf hin, dass im Ort in erster Linie der Ausbau der Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) zur Zielerreichung eine zentrale Rolle spielen werde, wobei die gesetzlichen Ausbauziele ausschließlich mit gebäudegebundenen PV-Anlagen nicht zu erreichen seien. Neben den Überlegungen einer schwimmenden PV-Anlage auf dem Silbersee gebe es derzeit eine Anfrage der Stadtwerke Aschaffenburg und des Grundstückseigentümers, eine Fläche am nördlichen Ortsrand für die Installation einer PV-Anlage zu entwickeln. Die knapp acht Hektar große Fläche liegt dort zwischen der Landstraße Mil 38 und dem Tannenwald und wird aktuell landwirtschaftlich genutzt. In den Vorgesprächen mit der AVG sei deutlich geworden, dass an diese Stelle eine verträgliche Realisierung und Integration möglich sei.

Das flache Gelände sei durch seine unmittelbare Nähe zur B 469 kein Naherholungsgebiet mit Fußgängern und könne mit Randeingrünung so gestaltet werden, dass die Fläche nicht einsehbar sei, erläuterte Ebert. Durch die Nähe zu einem Netzanschlusspunkt könnten die notwendigen Leitungen preiswert verlegt werden. Der Stromverbrauch im Ort liege derzeit bei etwa 20 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, wovon etwa 28 Prozent aus regionalen erneuerbaren Energiequellen stamme. Komme diese neue Fläche hinzu, werde der Anteil auf 69 Prozent steigen. Wichtig sei auch, dass die Niedernberger Bürger sich mit Beträgen zwischen 500 und 5000 Euro an dem Projekt beteiligen können.

Zu wenig Brachflächen

Rudi Hartlaub (FWN) stellte die Frage, ob der Standort überhaupt geeignet sei. Werde dort eine PV-Anlage errichtet, fehlten den Landwirten acht Hektar Nutzung. Das sei schon ein Konflikt beim Erreichen der Ausbauziele, aber derzeit gebe es zu wenig Flächen, die ungenutzt brach lägen, erklärte Elbert. Da bei Dachanlagen die Entstehungskosten deutlich höher seien als auf Freiflächen, verbleibe der Aspekt der Pachtverträge mit Landwirten, um die Energiekosten auch bezahlbar zu halten.

Dass die Fläche im Wasserschutzgebiet liege, bemerkte Peter Reinhard (FWN) und sprach auch die Aufforstungsflächen an, die vor Jahren in diesem Bereich angelegt wurden. Udo Bieber (CSU) war es wichtig, dass sich die Niedernberger an dem Projekt beteiligen können. Für die neue Anlage müssten Ausgleichsmaßnahmen erfolgen, erklärte Ebert auf die Frage von Niko Grundhöfer (CSU).

Ein grundsätzliches kommunales Konzept mit den möglichen verfügbaren Flächen in der Gemeinde wünschten sich Josef Scheuring (SPD) und Eugen Seitz (CSU). Seitz sprach außerdem die Speicherfähigkeit von Strom und an und fragte, was zur Erreichung des Ziels »Autarkie« noch zu tun sei. Speicher gebe es bereits, aber nur für kurze Zeiträume, war die Antwort. Saisonspeicher von Juni bis Dezember gebe es noch nicht. Und sollte ausschließlich auf PV-Anlagen gesetzt werden, müsste noch auf eine bedeutende Fläche hinzukommen, um den restlichen Energiebedarf zu decken, der künftig insgesamt bei 30 Millionen Kilowattstunden liegen werde.

Hans-Jürgen Freichel

Gemeinderat in Kürze Mainbrücke: Ein wesentlicher Ansatz zur Verbesserung der Mobilität im Landkreis soll künftig neben dem Ausbau der Radwege die Verknüpfung der Wohngebiete mit den Haltepunkten der Bahn sein. Liegen diese auf der anderen Mainseite, soll ein Anschluss durch neue Fußgänger- und Radwegebrücken realisiert werden. Die Bürger sollen es laut Landratsamt damit auch nicht weit von ihrer Wohnung zu Einrichtungen der Nahversorgung und der Daseinsvorsorge haben. Um dieses Ziel zu erreichen, soll auch eine neue Brücke zwischen Niedernberg und Sulzbach errichtet werden. Erreicht werden soll damit eine Entlastung der Straßen durch die Verlagerung des Verkehrs auf den ÖPNV und den Radverkehr. Ob und wie das realisierbar ist, soll in einer Machbarkeitsstudie nachgewiesen werden, bei der grundsätzliche rechtliche und technische Voraussetzungen zur Realisierung geprüft werden. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, sich neben anderen betroffenen Gemeinden an den Kosten der Studie zu beteiligen und stellt dafür 15.000 Euro in den Haushalt des Jahres 2024 ein. Mögliche Standorte sollen einvernehmlich festgelegt werden und die Verwaltung wird das Projekt weiterbearbeiten. Jahresabschlüsse: Die Gemeinde Niedernberg unterhält drei Betriebe gewerblicher Art, die Leistungen erbringen, die auch Gewerbebetriebe erbringen können. Diese drei Unternehmen sind zuständig für die Wasserversorgung, den Betrieb der Mensa und der Hans-Herrmann-Halle und müssen jährlich steuerliche Abschlüsse erstellen. Die Abschlüsse der Jahre 2018 bis 2021 wurden in der Gemeinderatsitzung einstimmig festgestellt. Jährlich steigende Verluste werden bei der Mensa verbucht: von 107.000 Euro in 2018 über 111.000 Euro in 2019 und 136.000 Euro in 2020 bis zu 148.000 Euro in 2021. Ebenso zeigen die Ergebnisse der Hans-Herrmann-Halle ansteigende Verluste: von 197.000 Euro in 2018 über 218.000 Euro und 307.000 Euro bis zu 473.000 Euro in 2021. Die Wasserversorgung schloss 2018 noch mit einem Gewinn von 47.000 Euro, dann stiegen auch hier die negativen Ergebnisse von 4.000 Euro auf 167.000 Euro und dann schließlich auf 473.000 Euro.