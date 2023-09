Abwechslungsreiches Programm beim Herbstmarkt

Freizeit: Hobbykünstler- und Handwerkerdorf, zahlreiche Stände und Angebote für Kinder am Sonntag in Kleinwallstadt

Kleinwallstadt 08.09.2023 - 11:14 Uhr 1 Min.

Musik - wie hier 2022 - gibt es auch in diesem Jahr wieder beim Herbstmarkt in Kleinwallstadt. Archivfoto: Christel Ney

Ein reichhaltiges Angebot mit vielen Aktionen erwartet die Gäste sowohl im Hobbykünstler- und Handwerkerdorf als auch an zahlreichen Ständen entlang der Bereiche Wallstädter Höfe und Altes Rathaus.

Passende Kulissen für Ausstellungen bieten die historische Zehntscheune und die Marktschule für den Fotoclub Kleinwallstadt, die Malschule "Farbstern" und die Ausstellung zum Thema "Hochwasserrisiko und Hochwasserschutz in Bayern". In der Hauptstraße werden Traktoren und andere Fahrzeuge präsentiert. Am geschichtsträchtigen Templerhaus wird die Gruppe "Lebendiges Mittelalter" ihr Lager aufschlagen. Die Gesellschaft zur Förderung der Gesundheit bietet an ihrem Stand Blutdruckmessungen, Beratungen durch die Demenzstelle Untermain und Informationen zur Nutzung von Defibrillatoren an.

Für die kleinen Gäste steht in der Marktstraße ein Kinderkarussell bereit, der Clown Seppelino unterhält auf der Bühne am Römer, und am verkaufsoffenen CAP-Markt in der Frühlingstraße werden Kinderbasteln und eine Fotobox angeboten. In diesem Bereich warten auf die Besucher auch Kaffee und Kuchen, Verkaufsstände und ein Rollstuhlparcours.

Einzelhändler, Bäcker und Gastronomen verwöhnen die Gäste mit ihren Angeboten. Außerdem haben diverse Straßencafés und Biergärten geöffnet. So warten in der Gourmet-Meile viele Spezialitäten darauf, verkostet zu werden. Wieder mit dabei sind die Freunde aus Saint-Pierre-sur-Dives, der französischen Partnerstadt in der Normandie, mit ihren Käsespezialitäten, Weinen, dem Calvados und Muschelgerichten.

Ein unterhaltsames Programm gibt es auf der Bühne am Alten Rathaus: Um 11 Uhr eröffnet die Blaskapelle des Musikvereins Kleinwallstadt mit einem zünftigen Frühschoppen den Herbstmarkt. Der Bieranstich mit einem Fass Freibier wird in diesem Jahr von den Feuerwehr-Veteranen vollzogen. Im Anschluss können sich die Kinder auf den Auftritt von Clown Seppelino freuen. Ab 14.30 Uhr präsentiert die Gruppe "Kirkside Pipes & Drums" auf der Bühne und im gesamten Marktbereich Dudelsackklänge. Das "Duo Soundtrack" mit Dieter & Egon spielt von 13 bis 17 Uhr in der Marktstraße. Zum Abschluss des Marktsonntags präsentieren die beiden Bands "Acoustic Wrench Monkeys" und "Zwei Ster Rockholz" fetzige Rockmusik.

