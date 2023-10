Abwasser wird in Schneeberg teurer

Sirenen: Bürgermeister Kurt Repp (CSU) informierte darüber, dass die Firma Abel & Käufl angeboten habe eine neue Schallpegelsimulation zu machen und die Lautsprecher der neuen Sirenen neu auszurichten. Grund dafür seien mehrere Beschwerden aufgrund zu leisem, gar kein hörbarem oder zu lautem Sirenenalarm. Laut dem Feuerwehrkommandanten Florian Matt werde es wahrscheinlich keine richtige Lösung geben, da die Meinungen zur Lautstärke deutlich auseinander gingen. Solle Hambrunn und Zittenfelden abgesichert werden, müsse ein zweiter Sirenenstandort gesetzt werden, so Matts Einschätzung. Bürgermeister Repp erhoffte sich mit dem Drehen eines Teils der Lautsprecher eine mögliche Abhilfe.

Parksituation: Bürgermeister Repp informierte darüber, dass am 5. Oktober ein Treffen vor Ort mit dem Staatlichen Bauamt und der Polizei wegen der Parksituation in der Marktstraße stattgefunden habe. Dabei sei festgelegt worden, dass an der Einmündung der Marktstraße in die B 47 auf beiden Seiten ein absolutes Halteverbot auf zehn Meter Länge erlassen werde. Das Parken entlang der Marktstraße könne die Gemeinde versetzt gestalten, dadurch die Parksituation entschärfen und den Verkehr beruhigen. Dies müsse laut dem Rathauschef umgehend angegangen werden, um der Situation Herr zu werden. Ralf Wöber (SPD) appellierte, dass die Einhaltung der Umsetzung dann auch unbedingt seitens der Kommunalen Verkehrsüberwachung kontrolliert werden müsse. An der Stelle gebe es viel Ärger.

Verkehrsspiegel: Petra Berberich (BLS) regte an, einen Verkehrsspiegel an der Unterführung im Küsterlein für die bessere Sicherheit von Radfahrern anzubringen. Bürgermeister Repp schlug vor, einen Spiegel an der besagten Stelle hinzuhalten und dann weiter zu schauen.

Borkenkäfer: Ralf Wöber erkundigte sich, wie es mit dem Borkenkäferbefall im Gemeindewald aussehe. Bürgermeister Repp erklärte daraufhin, dass es im Gemeindewald, vor allem am Mühlberg, "ganz schlimm" sei. Bereits 80 Prozent des diesjährigen Hiebsatzes seien eingeschlagen, alles Borkenkäferholz. In der kommenden Sitzung werde Forsttechniker Oswald Loster dem Gremium einen aktuellen Stand geben.