Abschied von einer wahren »Powerfrau«

Kirche: Amorbachs evangelische Pfarrerin Marie Sunder-Plassmann geht in den Ruhestand und verlässt den Odenwald in Richtung Ammersee

Amorbach 30.07.2023 - 12:48 Uhr 2 Min.

Eine lange Reihe von Geistlichen beider christlichen Konfessionen begleitete die Pfarrerin beim Einzug in das Gotteshaus - Zeichen höchster Wertschätzung auch von Seiten der katholischen Kirche. Gemeinsam mit der langjährigen Pfarrsekretärin Gabi Kemnitzer und Pfarrsekretärin Nelli Baumann zelebrierte Sunder-Plassmann ihren Abschiedsgottesdienst unter dem Motto »Wort und Wein«.

Entspannt und immer wieder herzlich lachend sah man sie, und vielen Besuchern bot sich der Eindruck: Diese Frau freut sich auf den Ruhestand, auf ihre neue Heimat am Ammersee, auf ein neues Leben gemeinsam mit Ehemann Alfred.

Energische Idealistin

»Sie sprüht vor Energie«, charakterisierte Rudi Rupp, Dekan des evangelisch-lutherischen Dekanats Aschaffenburg, die Pfarrerin und viele nickten, als er ihr bescheinigte, »sehr viel angepackt und Menschen für die Kirche begeistert« zu haben. Sunder-Plassmann sei eine Idealistin im besten Sinne - jemand, der ein Bild vom Zusammenleben der Menschen vor Augen hat und es auch lebt, so Rupp: »Sie hat keinen Job gemacht, für sie war es eine Berufung.« Sie sei in der Flüchtlingsarbeit engagiert gewesen, im Klimakreis des Dekanats und »sie war auch eine Frau der Ökumene.«

Andreas Fürst zu Leiningen bescheinigte ihr ein starkes Profil, hohes Engagement und die Umsetzung vieler Ideen im ökumenischen Geist, eine zeitgemäße Auslegung des Evangeliums und das Setzen vieler Impulse.

Dass Sunder-Plassmann die Ökumene sehr am Herzen gelegen habe, bestätigte Amorbachs katholischer Stadtpfarrer Christian Wöber. »Wir haben gemeinsam einen sehr guten Weg gefunden«, sagte er und erinnerte sich an viele schöne Gottesdienste. »Wir lassen Dich nur ungern ziehen«, schloss er.

Bürgermeister Peter Schmitt charakterisierte die Pfarrerin als »Powerfrau«, deren Energie auf ihn übergesprungen sei. »Hier kann viel Neues wachsen«, habe er beim Amtsantritt 2017 geglaubt - und so sei es passiert. Vor allem die Gottesdienstform »Wort und Wein« sei sehr gut angekommen, sagte er und erinnerte an Orgelandachten, Wandergottesdienste und »Predigten mit Tiefgang«. Er dankte ihr auch für die Gewährung von »Asyl« für die Kindertagesstätte im evangelischen Gemeindezentrum, als Raummangel herrschte.

Narren- und Hundemessen

Die Pfarrerin selbst stellte auf der Kanzel fest, dass es für sie immer wichtig sei, im Gleichgewicht zu sein. Das habe sich in Amorbach nach und nach eingestellt, stellte sie fest und erinnerte sich an viele schöne Momente und unterschiedlichste Gottesdienste - etwa eine Narrenmesse oder sogar eine Hundemesse. »Die Themen fielen geradezu vom Himmel«, erklärte sie. In ihrem Ehemann und ihrer Schwester habe sie Stützen gehabt, so Sunder-Plassmann. Mit dem Fürstenhaus habe sie konstruktiv und vertrauensvoll zusammengearbeitet, »auch wenn's am Schluss gekracht hat.« Es freute sie, dass ihr »mit so viel Wohlwollen und Respekt« begegnet wurde. Ihre Stelle wird nun neu besetzt - allerdings nur mit einer halben Stelle.

Die Gruppe Rejoice, die Schola und Alexander Huhn an der Stumm-Orgel umrahmten die Feier, in der weitere Abschiedsworte gesprochen wurden: Kerstin Pechtold-Kuch (Mitglied der Landessynode), Lutz Domröse (evangelische Kirchengemeinde Miltenberg) und Kurt Hyn, der im Namen aller Kollegen des Dekanats sprach, verabschiedeten sich von der Pfarrerin, die sechs Jahre lang die Kirchenlandschaft im Odenwald geprägt hat.

Sunder-Plassmann selbst genoss im Kreise vieler Menschen bei einem Empfang im Reitschulhof den Abschied sichtlich: Freudestrahlend, gelöst und schwungvoll sah man sie zur Musik der Amorbacher Stadtkapelle tanzen - Auftakt in ein neues Leben.

WINFRIED ZANG

Vier Hünkeli und ein Gockel Geschenke gab es zum Abschied der Pfarrerin viele: Wein, Bilder, eine Gießkanne, eine Musik-CD und vieles mehr. Amorbachs Bürgermeister Peter Schmitt hatte sich darüber hinaus noch ein ungewöhnliches Präsent ausgedacht. Als er von Sunder-Plassmanns Ehemann erfahren habe, dass seine Frau - sie hat 15 Jahre einen Bio-Bauernhof bewirtschaftet - gerne Zwerghühner hätte, habe er seinen Freund und Kollegen Georg Scheitz, Bürgermeister von Andechs, angerufen und ihm gesagt, er bräuchte »Hünkeli«. Mit dem Begriff konnte der oberbayerische Amtskollege jedoch zunächst gar nichts anfangen. Als die Sprachverwirrung geklärt war - dass Hünkeli nämlich Hühner sind -, war alles klar: Sunder-Plassmann bekommt »vier katholische Hünkeli«, geboren in Andechs mit ständigem Blickkontakt zu den Andechser Kirchtürmen - und einen Gockel. Ihr Ehemann, der beruflich große Kirchen baut, werde es sicher schaffen, in der neuen Heimat in Schondorf am Ammersee auch einen Hühnerstall zu bauen, zeigte sich Schmitt zuversichtlich. ()