Abschied nach sechs Jahren: Amorbacher Pfarrerin zieht im Interview Bilanz

"Übel genommen, dass ich politisch predigte"

Amorbach 20.07.2023 - 09:00 Uhr 6 Min.

Pfarrerin Marie Sunder-Plassmann in der Abteikirchei in Amorbach.

Sie waren in Ihrem Leben schon so vieles: Kindergärtnerin, Bio-Bäuerin. Würden Sie wieder Pfarrerin werden?

Ich wollte es immer werden, es ging nur nicht. Am Anfang wusste ich nicht, dass Frauen das werden können. Dann war ich im falschen Bundesland, denn man konnte nur dort Pfarrerin werden, wo man Abitur gemacht hat. Dann hieß es, ich bin zu alt. Irgendwann hab ich's einfach studiert. Das würde ich wieder machen. Es ist der schönste Beruf.

Was gefällt Ihnen daran so gut?

Wenn man Bauer ist, sinniert man ja auch, wenn man pflügt. Oder wenn man Kinder beaufsichtigt, kann das meditativ sein. Aber als Pfarrerin... Da ist diese Meditation mit eigenem Inhalt gefüllt. Es tut mir schon sehr leid, dass ich damit aufhöre. Aber ich kenne auch Pfarrer, die irgendwann sagen: Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Das erlebe ich auch ein wenig. Ich habe irgendwie schon fast alles gesagt, was ich weiß.

Am 29. Juli ist ja ihr Abschiedsgottesdienst geplant...

Ja, da wollen wir einen Wort- und Weingottesdienst machen. Den haben wir hier in Amorbach erfunden.

Erfunden? Was hat es damit auf sich?

Die Kirchenvorsteherinnen meinten vor ein paar Jahren, wir müssten mal was Neues machen. Dann ist mir in der Nacht etwas eingefallen. Da denke ich immer, da war der Heilige Geist am Werke (lacht). Normalerweise gibt es in den Gottesdiensten einen vorgegebenen Bibeltext. Wir machen es umgekehrt: Wir suchen uns für einen Sonntag im Monat ein Thema: Fürsorge, Sterben, Liebe. Dann suchen wir einen Bibeltext dazu. Wir, das sind immer drei Frauen. Wir halten eine freiere, moderne Liturgie.

Wer sind die anderen Frauen?

Es sind insgesamt acht Frauen, die je nach Thema mitmachen. Zum Beispiel eine Sozialpädagogin aus Aschaffenburg. Die macht mit, wenn es um Fürsorge geht, oder beim Hundegottesdienst, weil sie einen Hund hat. Ganz oft sind Gabriele Kemnitzer und Nelli Baumann dabei. Die werden auch den Abschiedsgottesdienst mitgestalten. Gabi ist Dekanatssekretärin und Nelli ist Sekretärin im Pfarramt.

Dann sind Sie das Thema Liturgie ja innovativ angegangen. Wie steht es um die Ökumene?

Das war mir sehr wichtig. Wir haben inzwischen fünf ökumenische Gottesdienste im Jahr, darunter das Schwimmbadfest und den Gottesdienst zum Allerheiligenvorabend und Reformationstag. Das lief sehr gut, sowohl mit dem Amorbacher und Weilbacher Pfarrer Christian Wöber, als auch mit dem Kirchzeller Dekan Michael Prokschi.

Was hat die evangelische Kirche zu diesen Innovationen gesagt?

Die evangelische Kirche ist sehr offen. Ich werde dafür vom Dekan gelobt, auch wenn er manches ein bisschen dolle findet. Aber er hat die Weisheit: Wenn etwas läuft, lässt er es laufen.

Was hat Ihnen als Amorbacher Pfarrerin am meisten Spaß gemacht?

Die Krippenspiele mit den Kindern.

Warum genau die?

Da ist so viel Liebe drin. Im letzten Krippenspiel ging es auch um Soziologie. Und zwar wollten alle Mädels Maria und Engel sein. Ich bin dieser Entscheidung immer ausgewichen. Dann sagte ein Junge: Ich stelle fest, wir haben eine Konkurrenzsituation. Der ist acht Jahre alt (lacht). Wir haben Lösungen gefunden: Das Jesuskind wurde von hinten nach vorne in einer Engelkette durchgereicht, statt nur von einem Engel hineingetragen. Das war so innig. Und es berührt mich, dass so viele Kinder, wenn sie mich sehen, rufen: »Hallo, Pfarrerin!«

Gab es auch Sachen, die Sie bedauern?

(Überlegt lange.) Dass ich die Leute nicht genug besuchen konnte. Das ist schlimm. Das kann man nicht wieder gut machen. Ich könnte auch doppelt so viele Leute besuchen und stattdessen die Predigt aus dem Buch abschreiben. Bei Leuten, die es schwer haben, hätte ich jeden Tag kommen müssen.

Was wäre da ein Fall, wo es jemand schwierig hatte?

Wenn die Leute im Altenheim sterben. Natürlich werden die da gut begleitet! Aber ich würde gerne eine Woche lang dort sitzen bleiben und sie begleiten.

Was waren noch Herausforderungen?

Was immer schwer war, war Richtung Donnerstag, wenn ich nicht wusste, was ich am Sonntag predigen soll. Da bekam ich kurz Panik. Ich dachte: Mir fällt nichts ein, was ist das für ein blöder Text? Dann ging ich mit dem Text durch die Gegend und dann fiel mir doch was ein. Was auch schwierig war: Wie bringe ich meine politische Haltung mit dem Pfarrersamt zusammen? Es wurde mir manchmal übel genommen, dass ich politisch predigte. Da sind bestimmt einige nicht mehr in den Gottesdienst gekommen.

Was haben Sie da so gepredigt?

Ein Beispiel ist Merkels »Wir schaffen das«. Als sie das gesagt hat, haben wir zwei Pflegekinder aufgenommen - aus Eritrea und dem Jemen. Wir hatten auch zwei Mal Kirchenasyl.

Kirchenasyl - was bedeutet das?

Das sind Leute, die abgeschoben werden sollen und die Zuflucht im Kirchenraum suchen. Da gibt es eine Konvention, dass die Polizei diese Leute nicht abholt. Einmal bin ich verklagt worden, das Verfahren wurde aber eingestellt. Jedes Jahr kann man das nicht machen, da wird man irgendwann verurteilt. Aber da waren der Kirchenvorstand und auch der Fürst sehr unterstützend. Es war eine Frau aus Eritrea und ein Mann aus Syrien.

Wie gläubig sind die Amorbacher Ihrer Meinung nach? Wie viele kommen zum Gottesdienst?

In schlecht besuchten Gottesdiensten kommen 20, in normalen 40 und in besonderen Wort- und Weingottesdiensten kommen 70. Was oft besser besucht war als der Gottesdienst, waren unsere Orgelandachten. Die hatten wir im Mai 2020 eingeführt als Kulturangebot während Corona.

20 bis 70 Personen im Gottesdienst - ist das Ihrer Meinung nach ausreichend?

Bei den Evangelischen ist der Gottesdienstbesuch keine Christenpflicht. Die evangelischen Pfarrer jammern schon seit 300 Jahren (lacht). Das Komische ist, dass sich viele Menschen ganz verbunden fühlen und trotzdem nicht in den Gottesdienst kommen.

Und die hohen Kirchenaustritte?

Ich glaube, dass die meisten, die austreten, sowieso schon fern des kirchlichen Lebens sind. Es ist nicht ein Zeichen dafür, dass die Welt immer ungläubiger wird. Die Kerngemeinde ist seit 100 Jahren nicht weniger geworden.

Sie haben die Orgelandachten während Corona angesprochen. Wie haben Sie diese Zeit und den Ukraine-Krieg erlebt?

Zur Ukraine sage ich: Am fünften Sonntag nach der Katastrophe wusste ich nicht mehr, was ich darüber predigen soll. Es tut so weh, dass man am Anfang so viel darüber geredet hat und jetzt nicht mehr. Wir haben aber zum Oster- und Pfingstfest der ukrainischen Christen einen zweisprachigen Gottesdienst angeboten. Da sind viele Ukrainer und Ukrainerinnen gekommen, da konnten wir gemeinsam beten und bitten. Zu Corona: Wir haben das Beste draus gemacht mit Filmgottesdiensten, die wir aufgenommen und übertragen haben. Was nach Corona übrig geblieben ist: der Einzelkelch beim Abendmahl. Früher war das ein Gemeinschaftskelch, jetzt haben wir lauter kleine Kelche und die Oblate wird mit einer silbernen Zuckerzange gereicht. Ich denke, das ist sinnvoll.

Was werden Sie im Ruhestand machen?

Wir sind ja vom Ammersee nach Amorbach gekommen, weil meine Mutter alleine lebte. Sie ist vor zwei Jahren gestorben und wir gehen zurück nach Schondorf am Ammersee. Mein Mann ist schon 80, steht aber noch voll im Architektenberuf. Er baut in München eine Kirche für die ägyptischen Christen. Wir haben insgesamt 20 Enkelkinder, die ich dann besuchen will. Ich hatte mir auch überlegt, Religionswissenschaften zu studieren....

Und dann haben Sie sich doch dagegen entschieden?

Ich kenne mich: Nachher ist das Wichtigste wieder die Masterarbeit und dabei ist das Wichtigste gerade mehr meine Familie und der liebe Gott. Ich kann aber auch einfach so bestimmte Vorlesungen besuchen.

Wird Ihnen der Abschied von der Barockstadt schwer fallen?

Ich hebe meine Seele davon weg, damit ich nicht traurig werde. Man begegnete mir hier oft mit solchem Respekt und Wohlwollen. Außerdem wohnen wir in der Abtei. Die Flure dort sind irre. Ich kann morgens in die Kirche und ein Liedchen für Gott singen. Das ist sehr schön. Das werde ich nicht mehr haben.

Zum Abschluss noch diese Frage: Fühlen Sie sich eigentlich als »Amorbacherin«?

Ich fühle mich sehr wohl und zuhause hier, aber beim Bürgermeister konnte ich in einer Rede nicht sagen: »Wir Amorbacher.« Aber ich habe gesagt: »Wir in Amorbach.«

Die Abschiedsfeier für Pfarrerin Sunder-Plassmann beginnt am Samstag, 29. Juli, 16 Uhr mit einem Gottesdienst in der Abteikirche. Ein Empfang im Reitschulhof schließt sich an.

Zur Person: Marie Sunder-Plassmann Am 1. September 2017 löste Marie Sunder-Plassmann in Amorbach die bisherige Pfarrerin Eva Güther-Fontaine ab. Sunder-Plassmann wurde in Aschaffenburg als Marie Vordemfelde geboren. Sie machte in Aschaffenburg Abitur. Danach absolvierte sie eine landwirtschaftliche Lehre und ein landwirtschaftliches Studium. Mit ihrem ersten Ehemann bewirtschaftete sie 15 Jahre lang einen Bio-Bauernhof in Schleswig-Holstein. Dort wuchsen ihre beiden Kinder auf. Später war sie als Erzieherin tätig und machte einen Abschluss als Sozialpädagogin. Mehrere Jahre lang wirkte sie in der ambulanten Betreuung von psychisch Kranken mit. Nebenberuflich studierte sie dann Theologie und bereitete sich während eines Vikariats in Fürstenfeldbruck auf den Pfarrerberuf vor. Einen Teil der Aufgaben einer Pfarrerin kannte die mittlerweile 65-Jährige aber schon länger: 15 Jahre lang hatte sie ehrenamtlich als Prädikantin Gottesdienste in einer Gemeinde am bayerischen Ammersee gehalten. Sunder-Plassmanns zweiter Ehemann ist katholisch. Gemeinsam haben sie zwei Pflegetöchter aufgenommen. (juh)