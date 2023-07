Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Abfallmengen im Landkreis 2022 deutlich gesunken

Sachgebietsleiterin Heim zieht vor Umweltausschuss positive Bilanz

Miltenberg 09.07.2023 - 12:45 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Restmüllmenge (graue Tonne) sank demnach auf 137,6 Kilogramm je Einwohner und Jahr und damit auf den niedrigsten Wert seit 2011. Die beim Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt (GKS) angelieferte Menge (Graue Tonne, brennbarer Sperrmüll und Gewerbemüll), reduzierte sich um knapp fünf Prozent auf den niedrigsten Wert seit 2010.

Müllverbrennung wird teurer

Einer Hochrechnung zufolge ist laut Heim für 2023 eine Restmüllmenge wie 2022 zu erwarten. Eine finanzielle Herausforderung stelle sich jedoch Beginn 2024. Dann werde man infolge der CO2-Bepreisung mit einem Anstieg des Verbrennungspreises in der GKS um circa 16 Euro pro Tonne Restmüll rechnen müssen.

Rückläufig waren auch die Mengen beim Bioabfall (um 8,2 Prozent). Die Menge des Grünguts reduzierte sich ebenfalls, und zwar um 16 Prozent. Den starken Rückgang beim Grüngut erklärt sich Heim witterungsbedingt durch den trockenen Sommer 2022. Der Abwärtstrend der erfassten PPK-Mengen (Papier, Pappe, Karton) setzt sich 2022 fort. Für 2023 erwartet die kommunale Abfallwirtschaft einen weiteren Rückgang um vier Prozent. Gründe hierfür seien der boomende Online-Handel und ein stetiger Rückgang der Druckerzeugnisse durch Mail-Verkehr und elektronische Medien.

Die Menge der Leichtverpackungen (gelber Sack) sei im Vergleich zu den Vorjahren 2022 deutlich und nicht nachvollziehbar gesunken, berichtete Heim. Eine Gewichtsreduzierung bei Verpackungen könne nicht der alleinige Grund sein. Eine mögliche Ursache könne im Wechsel der Abfuhrunternehmen liegen. Die genauen Gründe sollen noch ermittelt werden.

Die Sperrmüllmenge ist um gut zehn Prozent gesunken - nach Rückgang um knapp fünf Prozent 2021 und einer Steigerung 2020 um circa 24 Prozent. Die Sperrmüll-Altholzmenge ist um knapp 40 Prozent gesunken - nach Steigerung 2020 um 43 Prozent und Rückgang 2021 um 16 Prozent.

Terminbuchung bewährt

Auf Problemabfall wurde deutlich weniger abgegeben - ohne feststellbare Zunahme illegaler Entsorgung. Es werde jedoch zunehmend versucht, Altöl über die Problemabfallsammlungen zu entsorgen, so Heim. Sie appellierte an die Verbraucher, stärker die Möglichkeit zu nutzen, beim Kauf von frischem Öl in gleicher Menge Altöl zurückzugeben.

Mit Einführung der Terminbuchungen 2020 hielten sich die Anlieferzahlen bei den Wertstoffhöfen auf etwa gleichem Niveau, waren jedoch insgesamt bedeutend weniger als vor der Einführung der Terminbuchung. Festgestellt wurde, dass in der Regel größere Abfallmengen pro Anlieferung gebracht wurden.

Vermeiden statt verwerten

Die Mengen aller Abfallarten sind im Landkreis Miltenberg im Vergleich zum Vorjahr gesunken, zog Sachgebietsleiterin Ruth Heim als Fazit. Sie wies jedoch abschließend darauf hin, dass immer noch »Luft nach oben« sei. Restmüll weiter zu reduzieren sei vor allem aus Klimaschutzgründen wichtig, und entlaste die Verbrennungsanlagen, plädierte sie für Abfallvermeidung.

Um die Bevölkerung für dieses Thema zu sensibilisieren, hat die kommunale Abfallwirtschaft zwei neue Erklärvideos erstellt, die über die Internetseite des Landkreises, über die Abfall-App MIL und über YouTube abrufbar sind. Im Film »gelber Wertstoffsack« (https://www.youtube.com/watch?v=28Bf6eGD-fY) geht es um die korrekte Sammlung von Verpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen. Das Video zum Thema »Sperrmüll« (https://youtube.com/watch?v=BXpCHCjBt3k) erklärt Bestellung, Bereitstellungsort und andere Voraussetzungen für die Sperrmüllabfuhr.

Werner Rodenfels

Kreisausschuss für Natur- und Umweltschutz in Kürze Kreis Miltenberg. Der Ausschuss für Natur- und Umweltschutz im Landkreis Miltenberg hat sich in seiner Sitzung am Donnerstag noch mit folgenden Themen befasst. Deponie Guggenberg: Aufgrund einer Potenzialstudie über die Deponiegassituation der Kreismülldeponie Guggenberg, die bei einer Umstellung des Entgasungsbetriebs mit Hilfe einer RTO-Anlage (Regenerative Thermische Oxidation) eine circa 15.000 Tonnen CO2-Äquivalente Einsparung als Ergebnis hatte, wurde vom Ausschuss für Natur- und Umweltschutz in der Sitzung vom Oktober 2021 dem Kreistag empfohlen einen Antrag auf Förderung dieser Maßnahmen zu stellen, und dieser bei positivem Bescheid alle damit verbundenen Aufträge erteilen darf. Der Kreistag folgte dieser Empfehlung auf seiner Sitzung am 18. Oktober 2021. Allerdings ist man damals von einer Bruttoinvestitionssumme von 850.000 Euro ausgegangen. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid ist im November 2022 im Landratsamt eingegangen. Aufgrund von an die wirtschaftliche Entwicklung angepassten Preisen wird aber jetzt eine Investitionssumme von rund 1,2 Millionen Euro zugrunde gelegt, die mit 60 Prozent gefördert wird. Der Ausschuss nahm den Sachstandsbericht zur RTO-Anlage zur Kenntnis und empfahl dem Kreistag einstimmig die Verwaltung mit der Vergabe des Auftrags zur Errichtung der RTO-Anlage zu ermächtigen. Die Baukosten belaufen sich geschätzt auf etwa 1,2 Millionen Euro brutto und wird mit einer Summe von 720.000 Euro gefördert. Jahresabschluss 2021: Der Ausschuss erkannte den vorgelegten steuerlichen Jahresabschluss für das Jahr 2021 der Kommunalen Abfallwirtschaft, Teilbereich Betrieb gewerblicher Art, einstimmig an. Die Bilanzsumme in Aktiva und Passiva beträgt 654.517,21 Euro. Der Jahresgewinn laut Gewinn- und Verlustrechnung beträgt 389.042,03 Euro. 25 Jahre Müllumladestation: Die Müllumladestation Erlenbach wurde am 2. November 1998 in Betrieb genommen. Sie liegt im Einwohnerschwerpunkt unseres Landkreises, und hat sich von einer Umladestation für Restmüll mit kleinem Wertstoffhof im Laufe der Jahre zur wichtigsten Abfallwirtschaftsanlage im Landkreis Miltenberg weiterentwickelt. Der Wertstoffhof der Müllumladestation Erlenbach wurde 2006 deutlich vergrößert. Viele Bürger im Landkreis kennen die Müllumladestation Erlenbach und nutzen die Entsorgungsmöglichkeiten. Im Rahmen des Anlieferverkehrs bleibt aber kaum Zeit sich über den genauen Entsorgungsweg der Abfallfraktionen zu informieren. Die Abfallwirtschaft lädt deshalb aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der Müllumladestation zu einem Sommerfest am 15. Juli von 14 bis 17 Uhr ein. Neben interessanten Informationen zur Abfallvermeidung und Verwertung werde ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit einem Gewinnspiel geboten. Es lohne sich daher ein Blick hinter die Kulissen zu werfen. Agenda 21 Preis: Der Agenda 21 Preis wurde bisher seit dem Jahr 2006 alle zwei Jahre vergeben. Er sollte umfassende Anreize für nachhaltige Projekte im Zusammenhang mit Ökologie, Ökonomie, Kultur und Soziales schaffen. Der Preis war mit 2.500 Euro dotiert, und konnte von Einzelpersonen, Verbänden, Gemeinden und Wirtschaftsunternehmen, die eine nachhaltige Entwicklung im Landkreis förderten, erhalten werden. Aufgrund der damaligen Gesamtentwicklung und einem gleichzeitig hohen Aufwand für die Abwicklung der Preisvergabe wurde der Agenda 21 Preis ab dem Jahr 2014 ausgesetzt und auch nicht mehr vergeben. Die aktuelle öffentliche Diskussion um Nachhaltigkeitsthemen haben aber die Entscheidung von 2014 insoweit geändert, als dass wieder Themen des Agenda 21 Preises sehr stark in das öffentliche Bewusstsein gerückt seien. Es sei daher zu erwarten, dass wieder eine größere Anzahl an Vorschlägen eingehen werde. Das Preisgeld wurde auf 5.000 Euro angehoben, um zusätzlich einen stärkeren monetären Anreiz für Bewerbungen zu geben. Landrat Scherf meinte hierzu, dass eine solche Bewerbung möglichst einfach gestaltet sein müsse. Es solle gerade durch die Einfachheit der Bewerbung Wertschätzung und Werbung zur Nachahmung an alle Bewerber vermittelt werden. Der Ausschuss stimmte einvernehmlich einer Reaktivierung der Verleihung des Agenda 21 Preises mit den neuen Bedingungen zu. wero