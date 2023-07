Abenteuerliche Suche nach Fledermäusen in Bürgstadt

Experten erklimmen Glockenturm

Auf der Suche nach Spuren der Fledermäuse: Kot gibt den Experten Hinweise auf die Tiere. Auf dem Weg zur Kirchturmspitze begutachten Jürgen Thein (links) und Willibald Schmalbach einen Nistkasten. Dieser war früher von Schleiereulen bewohnt, heute brüten dort Nilgänse. Bis hinauf zu den Kirchturmglocken hat es die Expeditionstruppe geschafft. Treppen steigen gehört bei der Kartierung von Fledermäusen für Hildegund Helm zur Routine. Hildegund Helm und Jürgen Thein stehen auf der Empore der Martinskapelle in Bürgstadt. Die aufwändigen Malereien an den Wänden faszinieren sowohl die Ehrenamtlerin als auch den Biologen. Alle Beobachtungen müssen sorgsam dokumentiert werden. Da hinauf will Jürgen Thein: Der Biologe deutet auf den Turm der Bürgstädter St. Margareta-Kirche. Jürgen Thein zeigt den zerriebenen Kot von Fledermäusen.

Der Aufstieg zum Dachboden ist gar nicht so leicht zu bewältigen. Die Leiter, die Kirchenpfleger Schmalbach anfangs in die Kapelle getragen hat, war zu kurz. Doch mit der zweiten Leiter, die Schmalbach jetzt mitbringt, kann die Luke in gut fünf Metern Höhe über der Empore erreicht werden. Thein zögert keine Sekunde und folgt Schmalbach hinauf. Der Biologe aus dem Landkreis Haßberge kartiert im Auftrag der Miltenberger Kreisgruppe des Bund Naturschutzes Fledermausvorkommen in der Region. Es soll auch darum gehen, wie Lebensbedingungen in Kirchen verbessert werden können. Denn vor allem durch energetische Sanierungen gehen viele Fledermaus-Quartiere verloren.

Abenteuerlicher Aufstieg: Kirchenpfleger Willibald Schmalbach verschwindet schon halb in der Luke zum Dachboden. Beobachtet wird er vom Biologen Jürgen Thein. Hildegund Helm macht ein Foto.

Knarzen der Dielen

Thein wird unterstützt von Hildegund Helm aus Kleinwallstadt. In ihrem Haus pflegt sie Fledermäuse, die in Not geraten sind. Heute ist sie ehrenamtliche Begleiterin bei der Kartierung. Sie selbst steigt die Leiter nicht hinauf. »Es ist teilweise abenteuerlich«, sagt sie und über den Zugang in der Kapelle: »Das ist extrem jetzt.« Über ihr ist schon das Knarzen der Dielen zu hören, als Thein und Schmalbach über den Dachboden laufen. Derweil erläutert Helm, wie man Fledermäuse nachweisen kann: »Wir schauen, wo wir Spuren finden, also hauptsächlich Kot.« An den Balken können auch Fettspuren auf die Tiere hinweisen. Die Flattertiere wirklich hängen zu sehen, das sei sehr selten. »Die verkriechen sich.«

Fledermaussuche in Kirchendächern: Auf Abenteuer mit einem Biologen in Bürgstadt

Es dauert nicht lange, dann kommen die beiden Männer wieder zurück. Thein ist sichtlich zufrieden: »Sie sind regelmäßig da. Es ist ein positives Ergebnis.« Er habe Kot verschiedensten Alters gefunden und das auf dem gesamten Dachboden. »Es muss nichts gemacht werden, um die Fledermäuse noch besser hier rein zu lotsen.« Er könnte Teile des Kots auch einsammeln und einschicken, um zu sehen, welche Fledermausart genau den Dachstuhl bevölkert, erzählt er. Aber für eine genaue Bestimmung sei der Kot nicht frisch genug. Er vermutet, hier könnte die kleine oder große Bartfledermaus leben.

Thein trägt alle wichtigen Beobachtungen zum Fledermausvorkommen in der Martinskapelle in ein Heft ein. Bevor im Gotteshaus die Zelte abgebrochen werden, machen Helm und Thein noch Fotos mit ihrem Smartphone von den reichen Verzierungen im Innenraum der Kapelle. Die gemalten Bilder waren auch für arme Leute gedacht, die nicht lesen konnten, wie Kirchenpfleger Schmalbach zu berichten weiß.

Hinaus geht es aus der Kapelle und gleich in die nächste Kirche: Nur ein paar Schritte entfernt steht in Bürgstadt die Pfarrkirche St. Margareta. Hier ist der Aufstieg nicht so beschwerlich. Von der Empore aus, neben der imposanten Orgel, lässt Schmalbach eine hölzerne Leiter herab. Diesmal gehen alle mit hoch.

Taschenlampen gehören im düsteren Gebälk der Bürgstädter St. Margareta-Kirche zur Pflichtausrüstung.

Auf dem Dachboden ist es relativ dunkel. Eine Art Holzsteg wurde über den schweren Balken der Kirchendecke errichtet. Nur wer den Steg benutzt, läuft nicht Gefahr, durch den Boden in den Innenraum der Kirche zu stürzen. Helm und Thein machen ihre Taschenlampen an. Sie laufen gebückt über den Holzsteg und werden an einer Stelle fündig: der Kot einer Fledermaus! Doch wie können sich die Experten sicher sein, dass es wirklich die Hinterlassenschaft eines Flattertiers und nicht zum Beispiel die einer Maus ist? »Jetzt kommt der ultimative Test«, kündigt Thein an. »Man zerreibt es zwischen den Fingern.« Tatsächlich zerbröselt der kleine Haufen und glitzert im Licht der Taschenlampe. »Das sind die Reste von den Insekten, die die Fledermaus gefressen hat.«

Über Balken balanciert

Hildegund Helm wagt kurz darauf etwas ebenfalls Abenteuerliches: Sie klettert unter dem Geländer, das am Holzsteg angebracht ist, hindurch und balanciert über einen der tragenden Balken. Sie will schauen, ob die Fledermäuse durch einen Spalt an der Dachkante ins Innere gelangen können. Dabei darf die Fledermausexpertin nicht auf die hölzernen Dielenbretter kommen, die nachgeben könnten. Vorne macht sie ein paar Fotos mit ihrem Handy. Licht dringt herein, die Spalten an der Traufe scheinen groß genug. Thein erklärt die Faustregel: »Wo man einen Finger durchstecken kann, passt die Fledermaus durch.« Wieder auf dem Holzsteg angekommen, ist Helms Kleidung ganz eingestaubt. »Die Waschmaschine macht's wieder sauber«, sagt sie lachend.

Aufstieg in Glockenturm

Alles in allem war auf dem Dachboden allerdings nicht viel Kot zu entdecken, weswegen die Gruppe den Aufstieg in den Glockenturm beginnt. Über Metallleitern steigen die drei immer höher. Sie kommen an einem Nistkasten vorbei, der ursprünglich für Schleiereulen aufgestellt worden war. Doch als Schmalbach den Kasten jetzt öffnet, sind nur die übrig gebliebenen Eier einer Nilgans zu sehen.

Bis hinauf zum höchsten Punkt: Biologe Jürgen Thein klettert auf der Suche nach Fledermäusen bis ganz hoch ins Gebälk der Kirche St. Margareta in Bürgstadt. Unten steht Kirchenpfleger Willibald Schmalbach.

Oben unter den Glocken angekommen findet sich immer noch kein Fledermaus-Kot. Dafür schlägt eine der Glocken zur Dreiviertelstunde. Die Experten beeilen sich, damit sie nicht um Punkt 12 Uhr immer noch hier stehen und das laute Geläut abbekommen. Doch Jürgen Thein lässt es sich trotz des Zeitdrucks nicht nehmen, mit einer Leiter noch eine Etage höher zu steigen: ins Dachgerüst des Turmdachs selbst.

Auch das meistert Thein ohne Probleme - jedoch auch ohne auf weitere Spuren von Fledermäusen gestoßen zu sein. Der Biologe zieht sein Fazit: Drüben in der Martinskapelle waren viel mehr Fledermäuse zuhause als hier in der Pfarrkirche. Woran genau das liegt, kann er nicht sagen. »Ich hatte den Eindruck, drüben ist es ein bisschen wärmer als hier.« Möglicherweise sei den Tieren Wärme wichtiger als eine größere Fläche. »Warum die Fledermäuse ein Quartier, das man persönlich als super einschätzt, nicht nutzen - das fragt man sich als Fledermausschützer oft genug.«

Ein Mausohr im Flug.

Im Nachgang zur kreisweiten Aktion kann Hildegund Helm dann noch Positives berichten: In der Miltenberger Klosterkirche am Engelplatz hätten sie und Thein an einem späteren Tag eine kleine Gruppe Mausohren entdeckt, die sich bei ihrem Eintreffen nicht verkroch, sondern die sie in echt bewundern konnten.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Start unserer Sommerserie Wo leben in unserer Region viele Fledermäuse? Gibt es einen Ort, an dem sich Steinkäuze besonders wohl fühlen? Und können Interessierte im Kreis Miltenberg tatsächlich einen Biber erspähen? Diesen Fragen geht unsere Sommerserie "Biber, Fledermaus & Co." nach. Wir treffen ausgewiesene Naturexperten und lassen uns von ihnen besondere Lebensräume von Tieren zeigen. Dabei betrachten wir einmal ganz kleine Exemplare, wie die Ameisen, sprechen aber auch über über den Luchs, der schon am Faulbacher Grohberg gesichtet worden sein soll. Es wird zudem problematisiert, wie sich der Klimawandel zum Beispiel auf Libellen und Amphibien in Sulzbach auswirkt. Die Serie "Biber, Fledermaus & Co." widmet sich all diesen Themen. Die Einzelbeiträge erscheinen ein- bis zweimal pro Woche. Alle Texte werden im Dossier nachzulesen sein: www.main-echo.de/biber-fledermaus-und-co. (juh)