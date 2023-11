Blick in den Odenwald: Ab Erbach geht es mit dem Bus weiter

Der Blick in den Oden­wald rich­tet sich heu­te auf die Oden­wald­bahn, die auf ih­rem Süd­ab­schnitt zwi­schen Er­bach und Eber­bach we­gen Bau­ar­bei­ten nur durch den Ein­satz von Bus­sen auf­rech­t­er­hal­ten wer­den kann. Tr­ü­be Aus­sich­ten pro­phe­zeit ei­ne Stu­die dem Ar­beits­markt im Oden­wald­kreis. Ei­ner Stu­die nach wird der Fach­kräf­te­man­gel zu ei­nem spür­ba­ren Rück­gang an so­zial­ver­si­che­rungspf­lich­tig Be­schäf­tig­ten füh­ren und am Ge­sund­heits­zen­trum in Er­bach wird die In­ne­re Me­di­zin for­tan von ei­ner Dop­pel­spit­ze ge­lei­tet.