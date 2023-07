Ab 2026: Eine katholische Pfarrei für ganzen Odenwaldkreis

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 13.07.2023

Bei der Übergabe des Entwurfs für ein Institutionelles Schutzkonzept: (von links) Diakon Volkmar Raabe, Gemeindemitglied aus Bad König, Rita German, Koordinator des Pastoralraums Pastoralreferent Cyriakus Schmidt und der Leitende Pfarrer des Pastoralraums Pfarrer Harald Poggel.

Richtungsweisend: Auf dem Weg zu einer katholischen Pfarrei im Odenwaldkreis hat die Pastoralraumkonferenz in Bad König auf ihrer fünften Sitzung ihr Votum über den Zeitpunkt der neuen Pfarreigründung getroffen. Aus der Mitteilung geht hervor, dass die Mitglieder sich bereits in der ersten Phase des Pastoralen Wegs auf den 1. Januar 2026 geeinigt hatten. In den Gremien der Kirchengemeinden haben in den letzten Monaten bereits 84,6 Prozent und jetzt in der Pastoralraumkonferenz 93,9 Prozent der Neugründung einer Pfarrei für den gesamten Odenwald für dieses Datum gestimmt. Dieses Datum musste aus kirchenrechtlichen Gründen durch die bestehenden Gremien der Kirchengemeinden und von der Pastoralraumkonferenz genehmigt und nun als Empfehlung dem Bischof in Mainz vorgelegt werden. Das letzte Wort hat Bischof Peter Kohlgraf, der das Datum für die Auflösung der jetzigen Kirchengemeinden und das Neugründungsdatum verbindlich festlegt.

Beraten und abschließend zur Prüfung an das Bistum übersandt wurde ein Entwurf für ein Institutionelles Schutzkonzept (ISK), das von einem Arbeitskreis erstellt wurde. »Aufgabe ist es, ein für die Kirchengemeinden und die spätere neue Pfarrei zu entwickeln. Das ISK soll Grundlagen festschreiben, dass Übergriffe und sexualisierte Gewalt in der kirchlichen Arbeit keinen Platz haben«, sagt Diakon Volkmar Raabe. Oberstes Ziel sei es, dass Kinder, Jugendliche und schutz- und hilfebedürftige Erwachsene sich bei der Teilnahme an kirchlichen Angeboten wohlfühlen und diese als sichere Orte erleben sollen. Ohne Ergebnis auf die nächste Sitzung vertagt werden musste eine Regelung zur Finanzierung der Pastoralraumarbeit. Diese Finanzierungsumlage wurde zwar mehrheitlich von den Gremien befürwortet, jedoch wäre zur Umsetzung eine Einstimmigkeit notwendig gewesen.

Grenzüberschreitend: Die Stadt Breuberg berichtet von der Auftaktveranstaltung einer viertägigen Internationalen Begegnungswoche, an der Aktive des Odenwälder Theaterteams Spiellust und dem Gazi?ehir Kunst- und Kulturverein aus Gaziantep in der Türkei teilgenommen haben. Für diesen und geplante künftige Austausche wurde das Theaterforum Taklit gegründet. Die Premiere der Tanzperformance »Angelus« wurde in der Breuberghalle aufgeführt. Höhepunkt war der Auftritt von Tänzer Bedirhan Dehmen. In zahlreichen unterschiedlichen Tanzsequenzen performte er das Stück »Angelus«, welches sich an Walter Benjamins Text »Engel der Geschichte« anlehnt. Es erzählt von den vielen verschiedenen Kulturen der Stadt Gaziantep in Südostanatolien, eine der ältesten Städte der Welt. Im Vorprogramm war die Sängerin Esra Karahan (Bad König) mit zwei traditionellen türkischen und einem englischsprachigen Song zu hören.

Im Vorfeld der Veranstaltung präsentierte sich das Büro »Kopfsteinpflaster« des Vereins Jugendwerkstätten Odenwald mit einem Stand. Begleitet wurde die Veranstaltung ferner von den Ausstellungen »Von Istanbul nach Rosenbach - 50 Jahre Gastarbeiter in Breuberg« und »Breuberg bunt«, die von der Integrationsbeauftragten der Stadt Breuberg, Sibel Cakir, zusammen mit der Georg-Ackermann-Schule organisiert wurden. Weitere Auftritte fanden in Höchst und in Michelstadt statt, wo das Programm um ein Gesprächsforum ergänzt wurde. Zerrin Yan?kkaya (Regisseurin), Hasan Ergün (Schauspieler), Ozan Baysal (Musiker), Bedirhan Dehmen (Tänzer), Hüseyin S?tk? (Türkisches Filmfestival Frankfurt) und Andus Emge (Ethnologe) setzten sich mit der Frage »Was bedeutet Kultur für dich?« auseinander.

Ausgezeichnet: Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause hat der Odenwaldkreis wieder Sportlerehrungen durchgeführt. Wie aus der Meldung des Landratsamts hervorgeht, haben der Erste Kreisbeigeordnete Oliver Grobeis und Kreistagsvorsitzender Rüdiger Holschuh gleich drei Jahrgänge ausgezeichnet. Bei der 55. Sportlerehrung im Breuberger Stadtteil Sandbach wurden 214 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen an sportlich erfolgreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene vergeben. In den Genuss kommen Sportler, die bei Deutschen Meisterschaften einen ersten, zweiten oder dritten Platz erreicht haben. Eine Goldmedaille erhält, wer an Olympischen Spielen teilgenommen hat. Ausgerichtet wurde die Feier von der SG Sandbach 1946, die mit einem Auftritt ihrer Wettkampf-Gymnastik-Gruppe unterhielt.

Zu den Gewinnern einer Goldmedaille zählen aus Breuberg Laura Katharina Basel (SG Sandbach 1946: Synchrongymnastik) und David Koenders (SV Rai-Breitenbach: Luftgewehr und Kleinkaliber Sportgewehr). Silber in der Disziplin Gymnastik ging an die Mannschaft der SG Sandbach 1946 sowie im DTB-Dance an die Gruppe »Fleur« der SG Sandbach. Silber im Einzel erhielten weitere Aktive desselben Vereins: Anastasia Häring und Helen Hoffmann in Gymnastik sowie Rita Kepper für ihr 35. Sportabzeichen. Die Gruppe »Fiore« wurde im DTB-Dance mit Bronze ausgezeichnet; ebenso drei weitere Mannschaften in den Disziplinen Gymnastik und DTB-Dance. pgi

