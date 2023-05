Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

700 Euro für Hospizverein

Obernburg 31.05.2023 - 17:34 Uhr < 1 Min.

Auf dem Foto von links: Hospizbegleiterin Edeltraud Fecher, Koordinatorin Petra Berberich und Matthias Salefsky.

Insgesamt kamen 700 Euro zusammen. Fecher möchte mit der Spende laut Pressemitteilung die Hospizarbeit im Landkreis stärken. Der ökumenische Hospizverein berät und begleitet schwerst kranke Menschen sowie Angehörige in den letzten Lebensphasen. Der Verein bietet Hilfestellung an, dass die Kranken bis zuletzt möglichst in vertrauter Umgebung bleiben können.

