70. Mirabellenfest mit Musik, Gaudi und Krönung

Wasser- und Bodenverband Eisenbach feiert Mitte Juli

Obernburg 22.06.2023 - 13:33 Uhr 1 Min.

Zur Krönungsfeier beim Mirabellenfest werden am Sonntag, 16. Juli, wieder Hoheiten aus dem Landkreis Miltenberg, dem Landkreis Aschaffenburg, dem Kahlgrund und aus benachbarten hessischen Gemeinden erwartet. Wer die neue Königin wird, ist noch streng geheim und wird erst kurz vor dem Fest durch die Festzeitung bekannt gegeben. Die scheidende Eisenbacher Mirabellenkönigin Samira Giegerich.

Start mit Kapelle Harmonie

Der Festbetrieb auf dem Mirabella-Gelände auf der Eisenbacher Hardt am Sonntag, 16. Juli, beginnt um 11 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Zum Frühschoppen unterhält der Musikverein Harmonie Eisenbach. Die Krönungsfeier der neuen Mirabellenkönigin ist ab 15 Uhr angesetzt. Dabei wird Mirabellenkönigin Samira Giegerich ihr Amt an ihre Nachfolgerin übergeben.

Geheimnis wird gelüftet

Wer künftig die Krone trägt, ist noch streng geheim und wird erst kurz zuvor in der Festzeitung bekanntgegeben. Zur Krönungsfeier werden Hoheiten aus den Landkreisen Miltenberg, und Aschaffenburg, aus dem Kahlgrund und aus benachbarten hessischen Gemeinden erwartet. Mit Livemusik sorgt die »Da Vince Band« ab 19 Uhr für Stimmung.

Der Festmontag, 17. Juli, beginnt um 11.30 Uhr mit einem Kesselfleischessen. Von 14.30 bis 16 Uhr steht ein Kindernachmittag mit Clown Seppelino auf dem Programm. Das Fest klingt ab 19 Uhr mit der Blaskapelle »Die Obernburger« aus. Ein Pendelbus bringt die Besucher zum Festgelände und wieder zurück. Auf der Zufahrt zum Festgelände besteht absolutes Halteverbot.

Vor 86 Jahren wurden auf der Hardt die ersten Mirabellenbäume angepflanzt, vor 82 Jahren wurde dann der Wasser- und Bodenverband gegründet. Bis heute kümmern sich dessen Mitglieder um die Obstbaumplantagen an den Hängen Eisenbachs. Traditionell feiern die Eisenbacher immer am dritten Juliwochenende ihr Mirabellenfest. Nach alter Tradition wird das Fest in der Festhalle Mirabella auf der Eisenbacher Hardt und auf dem dazugehörigen Festgelände gefeiert.

»Eine sehr schöne Zeit«

Die noch amtierende Mirabellenkönigin Samira Giegerich blickt auf Nachfrage unseres Medienhauses auf ihre Amtszeit zurück: »Es war eine sehr schöne Zeit, mit vielen tollen Erlebnissen.« Ihr Terminkalender sei gut gefüllt und sie selbst viel unterwegs gewesen. Als das Ereignis in ihrer Amtszeit, das ihr wohl am besten in Erinnerung bleibt, nennt sie die Meisterschaftsfeier (A-Klasse) mit der Erste Mannschaft des TSV Olympia Eisenbach vor ein paar Wochen. »Das war eine richtig tolle Veranstaltung.«

Martin Roos

Zur Person: Mirabellenkönigin Samira Giegerich Die scheidende Mirabellenkönigin Samira Giegerich ist 21 Jahre alt und wohnt natürlich im Obernburger Stadtteil Eisenbach. Von Beruf ist sie zahnmedizinische Fachangestellte, aktuell absolviert sie ein Studium zur Pferdephysiotherapeutin. Ihre Hobbys sind reiten und tanzen. ro

