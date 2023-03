Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

6000 Euro Preisgeld für Initiative »Herz statt Hetze«

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 28.03.2023 - 14:25 Uhr < 1 Min.

Wettbewerb: Das »Bündnis für Demokratie und Toleranz« aus Berlin hat die Arbeit der Initiative »Herz statt Hetze Neckar-Odenwald-Kreis« gewürdigt. Für die Arbeit in den vergangenen sechs Jahren erhielt die Gruppierung beim Wettbewerb »Aktiv für Demokratie und Toleranz 2022« 6000 Euro. Der Preis soll Ende April in Mannheim übergeben werden. Mit diesem Erfolg im Rücken plant das Team von »Herz statt Hetze« ein umfassendes Jahresprogramm. Es geht los mit der Schulthemenwoche. Daran nehmen vom 24. bis 28. April rund 750 Schüler aus zehn Schulen teil. »Mobbing - Wenn die Pause zur Hölle wird«, lautet das Thema. Autor, Psychologe und früheres Mobbingopfer Norman Wolf wird nicht nur Ausschnitte aus seinem Buch vorlesen, sondern im Rahmen einer Präsentation auch Tipps geben, wie Schüler mit Mobbing umgehen können. Außerdem plant die Initiative einen Skaterwettbewerb, einen Tanzabend und Filmabende.

Streik: Von dem Streik im öffentliche Personennahverkehr waren im Raum Buchen hauptsächlich Schüler betroffen. Manch einer der Schüler musste am Montag zuhause bleiben, weil der Bus oder der Zug nicht fuhr. Im Bereich des Burghardt-Gymnasiums herrschte zu Schulbeginn- und -schlusszeiten ein unübersichtliches Verkehrsaufkommen. Denn viele Eltern ersetzten mit ihrem Pkw den ausgefallenen ÖPNV. Auf die Unternehmen wirkte sich der Streik kaum aus, da viele Arbeitnehmer mit eigenen Fahrzeugen zur Arbeitsstelle kommen.

Einzelhandel: Die Baumaßnahmen am Hardheimer Erfapark werden zwar erst im Spätsommer oder Herbst beginnen. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, laufen allerdings schon die Verhandlungen mit möglichen Mietern. So sagte Frauke Liess, Projektleiterin beim Projektentwickler Schoofs Immobilien, dass man mit einem Textilhandel, einer Drogerie und mit einer Apotheke im Gespräch sei. In vier bis sechs Wochen könne man womöglich Namen nennen.

Martin Bernhard