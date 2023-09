600 Millionen Euro investiert, 600 neue Jobs geschaffen

In­ter­na­tio­nal er­folg­reich und lo­kal ver­an­kert. Mit ei­nem gro­ßen Er­öff­nungs­fest fei­er­te Al­con, ei­ner der größ­ten Kon­takt­lin­sen-Her­s­tel­ler der Welt, am Di­ens­tag den Ab­schluss sei­ner In­no­va­ti­ons-In­i­tia­ti­ve. Ins­ge­s­amt wur­den am Tech­no­lo­gie­stand­ort Großwall­stadt auf 30.000 Quad­r­at­me­ter zu­sätz­li­cher Ge­bäu­de­fläche 600 Mil­lio­nen Eu­ro in 14 neue Pro­duk­ti­ons­li­ni­en in­ves­tiert und da­bei über 600 zu­sätz­li­che Ar­beits­plät­ze ge­schaf­fen.