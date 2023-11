525 Euro an fünf Empfänger

Erlenbach a.Main 08.11.2023 - 18:57 Uhr < 1 Min.

Spendenübergabe an Lebenshilfe Elsenfeld Links Alisa Kolb -Schatzmeister( IGaM) Rechts Herr Kai Oliver Reis ( Geschäftsleitung Lebenshilfe Elsenfeld)

105 Euro des Aktionserlöses übergibt auf dem Foto die Schatzmeisterin des Vereins, Alisa Kolb, an Kai Oliver Reis von der Geschäftsleitung der Lebenshilfe Elsenfeld. Weitere Teilbeträge gingen an das Rote Kreuz in Obernburg (105 Euro), das Café Fifty - Verein für soziale Arbeit und Kultur in Obernburg (105 Euro), die Caritas Erlenbach (105 Euro) und an eine marokkanische Witwe mit vier Kindern. /Foto:

kü Christian Kolb