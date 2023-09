Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

51.000 Euro Zuschuss für klimaangepasstes Waldmanagement

Zuschuss: Marktgemeinde trägt Klimawandel Rechnung

Mönchberg 21.09.2023 - 19:11 Uhr < 1 Min.

6000 Habitatbäume waren der letzte Punkt einer Reihe von Auflagen der Bundesregierung. Weil die Zahl nun stimmt, unterstützt der Bund die Gemeinde finanziell im Rahmen des Förderprogramms "Klimaangepasstes Waldmanagement". Der Förderbescheid in Höhe von 51.121 Euro ist am Dienstag im Rathaus eingetroffen.

Eine Auflage des Förderprogramms der Bundesregierung ist, fünf Prozent der Waldfläche stillzulegen und der Natur zu überlassen. Für den Markt Mönchberg bedeutet das, dass die Marktgemeinde in einem Zeitraum von zwei Jahren 6000 Habitatbäume im Wald nachweisen muss, um am Programm teilnehmen zu können. Seit einem halben Jahr durchstöbern deshalb zwei mit Zählern und Geodatengeräten ausgestattete Rentner den 1250 Hektar großen Gemeindewald. 800 Bäume haben sie bereits gefunden.

Die Fördergelder sollen direkt in den Schutz des Gemeindewalds fließen. Für die nächsten 20 Jahre sind im bundesweiten Programm »Klimaangepasstes Waldmanagement« Förderungen in Höhe von insgesamt eine Million Euro in Aussicht gestellt.

