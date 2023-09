500 Meter lange Hochwasserschutzmauer in Miltenberg errichtet

Katastrophenschutz

Miltenberg 24.09.2023 - 13:01 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Hier werden die Schraubenlöcher mit Druckluft vom Schmutz befreit Am Samstag waren die meisten Helferinnen und Helfer im Einsatz. 62 Frauen und Männer haben die Hochwassermauer fertiggestellt. Foto: Anja Keilbach

In der bislang umfangreichsten Übung haben die Feuerwehren Miltenberg, Wenschdorf, Breitendiel und Mainbullau zusammen mit dem Miltenberger und Obernburger THW und den Miltenberger Bauhofmitarbeitern den Hochwasserschutzwall errichtet. Der Aufbau hat reibungslos geklappt. Es gäbe lediglich kleinere organisationstechnische Optimierungen bei Übungsablauf, teilten die Verantwortlichen mit.

Geordnetes Gedränge

Dichtes, aber geordnetes Gedränge herrschte an beiden Tagen an der Mainpromenade. Große Feuerwehrfahrzeuge fuhren zwischen kleinen Gabelstaplern umher, es krachte und schepperte an vielen Ecken, wenn wieder ein Stapel Stützbalken verarbeitet wurde.

Für die Anwohner des Schwarzviertels vielleicht nicht unbedingt schön, aber notwendig. Denn wenn Hochwasser kommt, muss dieser Wall errichtet werden um sie vor Überschwemmungen zu schützen.

Logistische Herausforderung

Der Aufbau des mobilen Schutzsystems, das die Durchgänge in der Mauer nicht nur schließt, sondern aber diese auch erhöht, wurde bereits mehrfach in kleineren Abschnitten geübt. Diesmal stand die bislang größte und somit auch eine logistische Herausforderung an.

Am Freitag wurden die Teile aus dem Lager in Miltenberg Nord angeliefert, die von rund 14 Uhr verteilt und größtenteils bis 19 Uhr aufgebaut wurden. Dazu mussten die Lastwagen und Gabelstapler immer wieder auf die Straße kreuz und quer fahren. »Sowas kann man unmöglich bei laufenden Verkehr errichten«, erklärte Jonas Kern vom Ordnungsamt die Notwendigkeit der Vollsperrung. Bei einer Übung in dieser Größenordnung könne man nicht noch auf den starken Verkehr Rücksicht nehmen. So konnten sich die Einsatzkräfte voll und ganz auf den Aufbau konzentrieren können.

Letzte Schraube

Am Samstag gegen ungefähr 14.30 Uhr war dann auch die letzte Schraube und der letzte Stützbalken verbaut. Danach wurde schon wieder angefangen, zurückzubauen. Geöffnet wurden zunächst die Durchlässe. Die Mauererhöhung wird in den nächsten Tagen von dem Mitarbeitern des Bauhofs ohne erneute Sperrung nach und nach zurückgebaut.

Bei der Übung war der neue Einsatzleitwagen (ELW) der Feuerwehr erstmals im Einsatz. Er ermöglicht es der Einsatzleitung an zwei Arbeitsplätzen mit mehreren Bildschirmen Organisationsabläufe oder Dokumentationen vor Ort festzuhalten oder bei Einsätzen wie Bränden oder Unfällen direkt zu agieren oder zu koordinieren. Der ELW wird nicht nur von der Feuerwehr der Kernstadt genutzt, sondern auch von den Wehren aller Stadtteile Miltenbergs. Insgesamt waren am Freitag 56 Helferinnen und Helfer, am Samstag 62 im Einsatz. Die Mauer wird die nächsten Tage noch stehen bleiben. Die Einsatzleitung hatte während der Übung der Miltenberger Feuerwehrkommandant Joao Meira, seitens der Stadtverwaltung war es Jonas Kern vom Ordnungsamt.

ANJA KEILBACH

Hintergrund: Aufbauübung und Straßensperrung künftig zu späterem Termin Dass der Aufbau eines so langen und vielteiligen Schutzsystems geübt werden muss, leuchtet ein. Kritik kam von von einigen Miltenberger Bürgern im Vorfeld und auch während der Übung aber am Termin. In den vergangenen Jahren hatten die Übungen Mitte, Ende Oktober oder Anfang November stattgefunden. Durch die schönen Spätsommertage war am Freitag und Samstag noch Tourismus-Hochbetrieb in der Stadt, was für Verkehrsprobleme sorgte. Reisebusse hatten Schwierigkeiten, ihre Gruppen an der Altstadt abzusetzen und der Umleitungsverkehr belastete den Stadtteil Nord. Auf Nachfrage unseres Medienhauses kündigte Jonas Kern vom Ordnungsamt an, für die nächste Übung einen anderen Zeitpunkt zu wählen. ()