500 Balkonkraftwerke sind im Odenwaldkreis in Betrieb

Blick in den Odenwald

Erbach 29.06.2023 - 11:12 Uhr

Die 500. Sammelbestellung eines sogenannten Balkonkraftwerks geht an die (von links) Familie von Britta, Rolf und Ingrid Wilkes in Erbach, überreicht durch Stefan Koch von der ErMi-Solarinitiative.

Eingespart: Mit der vierten Sammelbestellung hat die vor einem Jahr gegründete Bürgerinitiative Er-Mi-Solarinitiative zum Ende des Halbjahrs die 500. Anschaffung eines sogenannten Balkonkraftwerks verbucht. Wie aus einer Meldung hervorgeht, wurde das Solarmodul an die Familie Wilkes aus Erbach übergeben. Gegründet hat sich die Gruppe mit dem Ziel, die Erzeugung von eigenem Sonnenstrom für Hauseigentümer und Mieter im Odenwaldkreis zu fördern. Auf ehrenamtlicher Basis beraten zehn Akteure zum Thema und organisieren Sammelbestellungen. »So erhalten die Besteller aus dem Kreisgebiet Preisvorteile bei der Anschaffung der Geräte und können ohne Verpflichtung vom Know-how der Er-Mi-Berater profitieren«, schreibt die Gruppe.

Bei voller Sonneneinstrahlung und Ausrichtung nach Süden erreiche ein Balkonkraftwerk eine Peak-Leistung von 600 Watt, was sich an einem sonnigen Junitag auf bis zu fünf Kilowattstunden und im Jahresverlauf auf bis zu 730 Kilowattstunden summiere. Bei einem aktuellen Strompreis von rund 40 Cent pro Kilowattstunde und einem überwiegenden Eigenverbrauch liege die jährliche Ersparnis bei rund 250 Euro. Der Nutzen für die Umwelt betrage bei jeder selbst erzeugten Kilowattstunde Sonnenstrom rund 500 Gramm Einsparung von Kohlendioxid, rechnet der Sprecher der Er-Mi-Solarinitiative, Michael Volz, vor. Für die nächste Sammelbestellung wird ein Eintrag auf der Internetseite von https://www.ermi-solar.de empfohlen.

Abgewiesen: Im Kampf gegen den Windkraftstandort Felgenwald muss die Stadt Michelstadt eine weitere Niederlage einstecken. Erfolglos endete die Klage gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung und den Bau der beiden Anlagen im Windpark Felgenwald I, die seit Herbst 2018 in der Gemarkung von Vielbrunn ihre Runden drehen. Das Hauptverfahren am Darmstädter Verwaltungsgericht wurde bereits am 29. März verhandelt. Das Urteil ist unter dem Aktenzeichen 6K391/16.DA im Mai in der Stadtverwaltung eingegangen. Geschlagen geben musste die Stadt sich bereits im Eilverfahren zum Stopp der Baumaßnahmen, das vor knapp fünf Jahren vor dem Verwaltungsgerichtshof in Kassel angestrengt wurde.

Wirkungslos blieben die von 2017 an von der Stadt beziehungsweise von den Stadtwerken in Auftrag gegebenen und eingereichten Gutachten zum Artenschutz. Dabei berief die Stadt sich auf das nachgewiesene Vorkommen des Schwarzstorchs, auf Brutstätten des Rotmilans und den Schutz der Wochenstuben der Mopsfledermaus. Als Gefahrenquelle wurde auch die unmittelbare Nähe zum Tiefbrunnen von Vielbrunn ausgemacht. Es läuft ein Verfahren zur Ausweisung als Wasserschutzgebiet. Auch für die dritte Anlage hat die Stadt ihr gemeindliches Einvernehmen verweigert. Dieses wurde vom Regierungspräsidium im Oktober 2019 im laufenden Genehmigungsverfahren ersetzt. Beantragt wurde der Bau einer noch größeren Anlage des Typs Vestas V 150 mit einer Gesamthöhe von 240 Metern. Die beiden vorhandenen Rotoren erreichen eine Gesamthöhe von 217 Metern.

Ersetzt: Nicht hinreichend Fahrzeuge, sondern zu wenig geschultes Personal ist er Grund für Zugausfälle auf der Odenwaldbahn. Wie die Betreibergesellschaft Vias GmbH mitteilt, wird daher voraussichtlich noch bis mindestens Ende Juli auf der Linie RE 80 zwischen Groß-Umstadt/Wiebelsbach und Darmstadt-Hauptbahnhof teilweise Züge durch einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ersetzt werden. Davon betroffen ist der Frühzug um 5.34 Uhr sowie die Abendverbindung um 18.22 Uhr. Ausfälle treffen auch auf zwei Fahrten an Wochenenden auf der Linie RE 81 ab Darmstadt. Der jeweils aktuelle Stand kann im Internet unter https://www.vias-online.de unter der Rubrik »Aktuelle Fahrplaninfos« eingesehen werden. Zur Mitnahme von Rollstuhlfahrern, Kinderwagen und Gepäck ist bei jeder Fahrt ein Niederflurbus vorhanden. Fahrräder hingegen können nicht transportiert werden.

Wegen Instandhaltungsarbeiten wird im Anschluss die Bahnstrecke zwischen Höchst und Michelstadt von Montag, 31. Juli, bis Sonntag, 13. August, in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Laut Vias wird auch hier ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, bei dem für jede ausfallende Zugverbindung ein Bus fährt, der in beide Richtungen in Höchst und Michelstadt Anschluss an die Odenwaldbahn gewährt. Die Fahrzeiten der Odenwaldbahn zwischen Frankfurt, Hanau, Darmstadt, Wiebelsbach, und Höchst sollen bis auf wenige Ausnahmen gleich bleiben. Die Fahrzeiten der Züge zwischen Michelstadt und Eberbach hingegen werden an die Zeiten der SEV-Busse angepasst. Durch die geänderten Fahrzeiten ist hier mit Anschlussverlusten an die Züge in Eberbach in Richtung Mosbach und Heidelberg zu rechnen. Die Fahrpläne werden zurzeit noch erarbeitet.

