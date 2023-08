Schwester Elisabeth Hessdörfer feiert "goldenen" Jahrestag

50 Jahre im Dienst für arme Menschen

Großheubach 28.08.2023 - 14:26 Uhr 2 Min.

Schwester Elisabeth Hessdörfer (CPS) mit Ehrenkranz und Weihesträußchen zum 50. Jahrestag ihrer Profess mit ihrem Bruder Pater Richard Hessdörfer ofm.

Sachspenden für Mosambik

Vor allem aber nutzt Schwester Elisabeth diese »Heimaturlaube« stets, um sich bei den Menschen zu bedanken, die sie durch Sachspenden und finanziellen Hilfen unterstützen. Legendär sind die über 30 Schiffscontainer, die Pater Richard nach Malehice/Mosambik, dem Wirkungsort von Schwester Elisabeth, organisierte und schickte. Diese waren unter anderen mit Kleidung, Nähmaschinen, Fahrräder, mit ganzen Haushaltsauflösungen gefüllt. Alles wurde gebraucht und jede Hilfe war eine Hilfe zum Überleben. Das Professjubiläum war nun Anlass, dass Pater Richard auf Einladung der Marianhiller Missionsstation in Namaacha/Provinz Maputo seine Schwester besuchte, um dort an der Feier teilzunehmen.

Bischöfe, Geistliche und Ordensleute erhalten in Mosambik keinerlei staatliche Hilfen. Die Gemeinden müssen ihre Geistlichen selbst unterstützen, was wegen der allgemein herrschenden Armut oft nicht möglich ist. So sind Geistliche und Ordensleute als Katecheten oder Lehrer im Nebenberuf tätig, um wenigsten sich selbst ernähren zu können.

In Malehice, dem Wirkungsort von Schwester Elisabeth, sind in der Missionsstation vier Schwestern tätig. »Hilfe durch Selbsthilfe« ist der Leitspruch der Marianhiller Schwestern. So dürfen die Waisenkinder im großen Garten der Missionsschwestern mithelfen, um sich gegen den Hunger oder für das Schulgeld etwas zu verdienen. Im eigenen Kindergarten sorgen die Schwestern für die Kleinsten. Dort bekommen sie nicht nur zu Essen, sondern erhalten die Grundbegriffe für eine gesunde Hygiene und Ernährung.

Schulbildung, Essen, Obdach

Es gibt in Mosambik keine Schulpflicht und doch sorgen die Schwestern dafür, dass möglichst viele Eltern ihre Kinder in die Schule schicken. Selbst den Alten kommt Hilfe zu. In zahlreichen kleinen festen Hütten haben sie eine feste Unterkunft und erhalten Pflege und Ernährung durch die Schwestern. Für Schwester Elisabeth und ihre Mitschwestern »ist jeder Tag, ein Tag des Lebens, zwischen Hoffen und Bangen«.

Pater Richard Hessdörfer kam nicht mit leeren Händen zu seiner Schwester nach Mosambik. Wie immer, hatte er ein Spendenkontingent mit dabei. »Damit machen wir den Schwestern Mut für ihren Dienst am Menschen, denn die Armut und die Not der Leute ist immer noch groß«, so der Engelberger Franziskanerpater. Jeden Tag kämen Leute zum Kloster mit ihren Nöten aller Art. Pater Richard: »Da müssen wir, zumal als Christen, doch helfen.«

Zur Person: Elisabeth Hessdörfer Schwester Elisabeth Hessdörfer, geboren am 30. Januar 1950, trat als Kandidatin am 2. März 1970 in den Marianhiller Missionsorden ein und legte ihre Profess am 2. Februar 1973 ab. Sie hat dort die Mittlere Reife nachgeholt, den Beruf einer Hauswirtschafterin erlernt und mehrere Jahre in einem Altenheim gearbeitet. Da sie infolge eines Verkehrsunfall, bei dem sie einen Schädelbruch mit Kleinhirnquetschungen erlitt, stark unter Sonnenempfindlichkeit litt, blieb ihr Wunsch, den Armen in Afrika zu helfen, zunächst unerfüllen. Doch Schwester Elisabeth verfolgte hartnäckig ihr Ziel, in Afrika zu wirken, was die damalige Provinzleitung schließlich auch erlaubte. Am 5. September 1988 ging ihr Flug nach Mosambik. ()