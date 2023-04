Ein­stim­mig hat der Markt­ge­mein­de­rat Klein­wall­stadt hat in sei­ner Sit­zung am Mon­tag den Jah­res­be­triebs- und Kul­tur­plan 2023 für den Ge­mein­de­wald ver­ab­schie­det. Zu Be­ginn der Be­ra­tun­gen mach­te Bür­ger­meis­ter Tho­mas Köh­ler auf drei öko­lo­gisch wich­ti­ge Maß­nah­men im Wald auf­merk­sam. Die­se sei­en au­ßer­halb der Pla­nun­gen rea­li­siert wor­den und nicht in den vor­ge­leg­ten Pla­nun­gen ent­hal­ten.