4500 Euro für drei Institutionen

Theatergruppe Eichenbühl e.V.:

Eichenbühl 12.06.2023 - 18:37 Uhr < 1 Min.

Die Spenden übergab Theatervorstand Gernot Leibfried (Mitte) an (von links): Oliver Breitenbach vom Roten Kreuz Eichenbühl, Pfarrer Artur Fröhlich, Stefan Winkler und Bürgermeister Günther Winkler. Clarissa Berberich

4500 Euro konnten aus dem Erlös vom Theatervorstand Gernot Leibfried übergeben werden: 2000 Euro an Pfarrer Fröhlich, 1500 Euro an Oliver Breitenbach, Rotkreuz Bereitschaft Eichenbühl, 1000 Euro an Bürgermeister Günther Winkler.

Bei der Übergabe: Gernot Leibfried (Mitte), Oliver Breitenbach, Pfarrer Artur Fröhlich, Stefan Winkler und Bürgermeister Günther Winkler (von links).

Pressemitteilung (gekürzt) Clarissa Berberich