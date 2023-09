45 Flüchtlinge nach Deutschland geholt: Elsenfelder wegen Verstoß gegen Meldegesetz vor Gericht

Einspruch gegen Bußgeld von 50.000 Euro

Obernburg 12.09.2023

Ein Unternehmer aus Elsenfeld hat 45 Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland geholt und in seiner Zeitarbeitsfirma angestellt. Weil er dabei gegen das Meldegesetz verstoßen hat, verhängte die Behörde ein Bußgeld von 50.000 Euro.

Amtsgericht Obernburg, Montagnachmittag. Der Termin, der gleich stattfindet, wirkt auf den ersten Blick unspektakulär. Eine Ordnungswidrigkeit. Ein Bußgeldbescheid des Landratsamts Miltenberg, gegen den ein Mann aus Elsenfeld Einspruch eingelegt hat. Doch die Höhe des Bußgeldes lässt aufhorchen: 50.000 Euro.

Der 47-Jährige soll im vergangenen Jahr 45 Menschen aus der Ukraine zu Leiharbeiterzwecken nach Deutschland geholt und mit einer falsch angegebenen Wohnanschrift gegen das Bundesmeldegesetz verstoßen haben. Diesen Vorwurf räumt der Mann ohne Zögern ein. Es gehe ihm nicht darum, die Tat abzustreiten, sondern darum, die Höhe des Bußgelds zu reduzieren. Mit dieser Sanktion sei absolut über das Ziel hinausgeschossen worden, erklärt Verteidiger Felix Fleckenstein. "Für jemanden, der vorher nie auffällig geworden ist."

45 Flüchtlinge aus der Ukraine soll der Geschäftsmann im vergangenen Jahr nach Deutschland geholt und das von ihm bewohnte Einfamilienhaus als Meldeadresse genutzt haben. Anschließend habe er sie in der Zeitarbeitsfirma angestellt, deren Gesellschafter er ist. Dass er es mit den bürokratischen Formalitäten nicht so genau genommen hat, gibt der Geschäftsmann zu. Doch fühlt er sich von den Behörden ungerecht behandelt. "Es fällt mir schwer, sachlich zu bleiben", erklärt er der Richterin, bevor er seine Geschichte erzählt.

Vier Flüchtlinge aufgenommen

Alles begann Ende Februar 2022. Nach dem rus­si­schen Über­fall auf die Ukrai­ne habe der gebürtige Pole helfen wollen. Seine Sichtweise erzählt er so: Zusammen mit seiner Frau beschloss er, vier Flüchtlinge bei sich aufzunehmen. Er brachte eine ältere Frau, ihre Tochter und Enkelsöhne nach Deutschland und richtete der Familie eine Etage seines Wohnhauses ein. Kurz darauf habe er bei der Gemeinde Elsenfeld nachgefragt, wie weiter vorzugehen sei. Er sollte die Ukrainer auf seine Adresse anmelden und das Landratsamt informieren. Wenig später konnte er die Aufenthaltstitel seiner vier Mitbewohner abholen.

Kurios: Auch die 80-Jährige und die kleinen Kinder erhielten laut ihm eine Arbeitserlaubnis. So sei die Idee geboren worden, weitere Ukrainer nach Deutschland zu holen und sie in der Zeitarbeitsfirma einzustellen. "Ich bin Unternehmer", erklärt der Elsenfelder und räumt ein, auch seinen eigenen Nutzen im Blick gehabt zu haben. Er habe Flüchtlingen geholfen, in Deutschland Fuß zu fassen und gleichzeitig Arbeiter für die Firma gewonnen. So hätte keiner der Männer dem Staat auf der Tasche gelegen.

Immer wieder fuhr der Unternehmer in seine polnische Heimat, sammelte Männer aus der Ukraine ein, meldete sie auf seine Adresse an und stellte sie in der Firma ein. Tatsächlich setzte aber keiner der 45 Ukrainer je einen Fuß in besagtes Wohnhaus, in dem sie gemeldet waren. Stattdessen wohnten sie in verschiedenen Monteurs-Unterkünften in ganz Deutschland. Recht früh habe der Sachbearbeiter der Gemeinde Elsenfeld nachgefragt, ob die gemeldeten Personen wirklich in seinem Haus lebten, berichtet der 47-Jährige. Er habe verneint und wahrheitsgemäß geantwortet, dass sie anderswo untergebracht seien.

Scheinanmeldungen geduldet?

Dass die zuständige Behörde die Scheinanmeldungen offenbar geduldet hatte, geht aus mehreren E-Mails hervor, aus denen Rechtsanwalt Fleckenstein zitiert. "Dies ist sowohl uns als auch dem zuständigen Meldebüro bekannt und wurde bisher geduldet", heißt es etwa in einem Schreiben des Landratsamts. Der Leiter der Meldebehörde, der als Zeuge vorgeladen ist, hält dagegen: Wäre dem Landratsamt bekannt gewesen, dass die Ukrainer bei einer Leiharbeitsfirma angestellt würden, hätte man keine Aufenthaltstitel erteilt. Er bestreitet, dass seine Behörde über die falsche Meldeadresse Bescheid wusste. "Wir kannten die örtlichen Verhältnisse nicht." Es hätte sich schließlich auch um eine Gemeinschaftsunterkunft handeln können. Als klar wurde, dass alle 45 Personen in einem Einfamilienhaus gemeldet waren, habe die Gemeinde Elsenfeld die Polizei informiert.

Der Zeuge schildert einen Fall, der dem Gericht zuvor nicht bekannt war. Einer der Geflüchteten habe bei der Zeitarbeitsfirma gekündigt. Daraufhin habe der Elsenfelder Unternehmer jedoch den Aufenthaltstitel des Mannes einbehalten. Der Ukrainer habe sich ans Landratsamt gewandt. "Der Mann stand dann mittellos da", sagt der Zeuge. "Wir haben ihn über Nacht untergebracht." Anschließend sei er in ein Auffanglager verlegt worden. Fleckenstein nimmt den Zeugen in die Mangel, fragt nach dem Namen des Ukrainers und weiteren Details, die Licht ins Dunkel bringen könnten. "Das sind erhebliche Vorwürfe, die Sie jetzt hier erwähnen." Da der Zeuge keine weiteren Angaben zur Sache machen kann, ist das Thema schnell abgehakt.

Entscheidender Punkt für die Bewertung der Sachlage ist laut Verteidiger Fleckenstein, ob die Behörden von den Scheinanmeldungen wussten und diese durchgehen ließen. Für den Anwalt des Unternehmers steht dies fest. "Es ist doch greifbar, dass das hier geduldet wurde." Deshalb stehe das Wort "geduldet" mehrmals in der Akte. Sollte das Gericht anderer Auffassung sein, müssten weitere Mitarbeiter der Gemeinde Elsenfeld und des Landratsamts Miltenberg als Zeugen vorgeladen werden. Laut Richterin ist das jedoch nicht notwendig: Die entsprechenden Stellen der E-Mails seien verlesen worden und damit Gegenstand der Hauptverhandlung.

In seinem Plädoyer fordert Fleckenstein Augenmaß, was die Höhe des Bußgeldes angeht. Sein Mandant habe formelle Hürden übersprungen, um den Ukrainern schnell zu Arbeit zu verhelfen. "Keine dieser Personen ist dem deutschen Staat zur Last gefallen." Es bestehe kein Zweifel, dass dieses Vorgehen von den zuständigen Stellen geduldet wurde. Sein Mandant habe keinen Scheinwohnsitz geboten, um die Behörden zu täuschen oder Sozialleistungen zu erschleichen - im Gegenteil.

Bußgeld viel zu hoch

Die Richterin setzt in ihrem Urteil ein Bußgeld von 4500 Euro fest. Zugunsten des Beschuldigten spreche, dass er gestanden und dem Gericht so erspart habe, 45 Ukrainer ausfindig zu machen. Dennoch habe er gegen das Meldegesetz verstoßen. "Wenn man eine Wohnungsgeberbescheinigung ausstellt, darf man diese nicht für Scheinanmeldungen nutzen." Auch die Richterin geht davon aus, dass die Behörden das Vorgehen eine Weile geduldet hatten und den Beschuldigten früher auf dessen Fehlverhalten hätten hinweisen sollen. "Unwissenheit schützt vor Strafe nicht", stellt sie klar, doch sei ein Bußgeld von 50.000 Euro in ihren Augen viel zu hoch.

Gegen die betroffenen Ukrainer wurde und wird nicht ermittelt. Der elektronische Aufenthaltstitel und die damit verbundene Arbeitserlaubnis bleiben gültige Dokumente.

