44-Jähriger mit Kinderpornos auf Laptops erwischt

Zu 16 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt

Obernburg 19.04.2023 - 15:10 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Weil er im November 2021 eine Datei mit kinderpornografischem Inhalt im Internet hochgeladen hatte, war der 44-Jährige ins Visier der Kriminalpolizei geraten. Bei einer Durchsuchungsaktion stellten die Ermittler auf zwei Laptops des Angeklagten insgesamt 70 kinder- und jugendpornografische Dateien sicher. Im Laufe des Verfahrens wurde der Vorwurf des Verbreitens der einen verbotenen Datei eingestellt, zumal sie an keinen bestimmten Empfängerkreis gerichtet gewesen sei. Zusammen mit seinem Rechtsbeistand Michael Joe räumte der Angeklagte die Taten ein, gab aber an, sich nicht konkret daran zu erinnern. Auch habe er einen Großteil der Bilder gelöscht und befinde sich bereits in psychotherapeutischer Behandlung.

Neugier und Alkohol

Der Vorsitzende Richter des Schöffengerichts, Matthias Wienand, wollte geklärt sehen, inwieweit der Angeklagte pädophilen Neigungen unterliegt. Der Angeklagte sprach von "Neugier" und dass er angetrunken gewesen sei, als er im Netz nach den Dateien gesucht habe. Sein Verteidiger führte weiter an, dass sein Mandant vergleichsweise "eher wenig Dateien" heruntergeladen habe. Ergänzend merkte der Angeklagte an, dass er durch die ganzen Umstände bereits gestraft genug sei.

Im Zuge der Beweisaufnahme, bei der auch mitgeteilt wurde, dass der Angeklagte bisher nicht vorbestraft ist, sagten zwei Polizisten aus, die den Fall bearbeitet hatten. Der Angeklagte sei sehr kooperativ gewesen und habe angeführt, dass er, wenn er "was gebechert" hatte, auf "falschen Seiten" unterwegs gewesen sei. Bei den auf seinen Rechnern vorgefundenen Dateien habe es sich deutlich erkennbar um verbotenes Material gehandelt. Auf die Frage einer Schöffin an den Angeklagten, was er denn "gebechert" habe, wenn er im Internet gewesen sei, sprach er von "Feierabendbieren, in der Regel vier Stück". Dies veranlasste den Vorsitzenden Richter zu der Anmerkung, dass man bei dieser Menge auch schon mal über eine Suchtberatung nachdenken solle.

Psychotherapie und Suchtberatung

In seinem Plädoyer sah der Staatsanwalt den angeklagten Tatbestand, der einen Strafrahmen von einem bis fünf Jahren Freiheitsentzug vorsieht, als erfüllt an. Eineinhalb Jahre Freiheitsstrafe, die gegen den geständigen und einsichtigen Angeklagten zur Bewährung gegeben werden könnte, hielt er für angemessen. Zudem solle er 3000 Euro als Geldauflage zahlen. Der Verteidiger führte nochmals die geringe Anzahl der Dateien an - vor der Gesetzesänderung 2021 wäre ein solches Verfahren möglicherweise gegen eine Geldauflage eingestellt worden. Eine Bewährungsstrafe am untersten Rand des Möglichen (zwölf Monate) und eine Geldauflage nach Ermessen des Gerichts hielt er für ausreichend. Von der Möglichkeit des "letzten Wortes" machte der Angeklagte keinen Gebrauch.

Letztlich blieb das Schöffengericht mit dem Urteil knapp unter der Forderung des Staatsanwalts. Bei einer Bewährungszeit von drei Jahren muss der 44-Jährige eine Geldauflage von 3000 Euro an eine karitative Einrichtung zahlen sowie die Kosten des Verfahrens tragen. Zudem muss er die bereits begonnene psychotherapeutische Behandlung fortsetzen und eine Suchtberatung aufsuchen.

Hans Zajic