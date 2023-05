Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

4200 Schüler brauchen neue Netzkarten

Umstellung: Für Juni und Juli kommt 49-Euro-Ticket

Miltenberg 15.05.2023 - 18:28 Uhr < 1 Min.

Ein Enormer Aufwand, wie aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervorgeht.

Die Einführung des Deutschlandtickets hatte Kreisverwaltung und -gremien bereits häufiger beschäftigt. Umstellung der Ticketbeschaffung war kurzfristig auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales am vergangenen Donnerstag gelandet, weil die Verkehrsgesellschaft Untermain VU die Vereinbarung über die Abwicklung der Fahrkartenbestellung erst gekündigt hatte, dann aber doch signalisierte, sie könne die Umstellung meistern.

Die Umsetzung des regionsweiten 365-Euro-Schülertickets kündigt die Kreisverwaltung an, werde vorerst ausgesetzt, da die Auswirkungen des Deutschlandtickets noch abgewartet und ausgewertet werden müssen. Noch nicht sicher klar sei der Geltungskreis der vom Freistaat Bayern zusätzlich geplanten 29-Euro-Variante, welche aktuell für Studierende, Auszubildende sowie für Schülerinnen und Schüler nach Erfüllung der Schulpflicht gelten soll.

Ende Mai sollen die Netzkarten der Schüler eingezogen und durch Deutschlandtickets für die Monate Juni und Juli in Papierform ersetzt werde. Für den Monat August wird wegen der Sommerferien kein Deutschlandticket an Schüler ausgegeben. Der Aufwand für die digitalen Deutschlandticket-Fahrkarten sei enorm, denn man brauche dazu insbesondere aktuelle Mailadressen von 4200 Schülerinnen und Schülern, denen man nach der Verifizierung QR-Fahrkartencodes für das Handy digital per Mail zusenden kann.

kü