4000 Euro für musikalischen Nachwuchs in der Region gespendet

Miltenberg 22.05.2023 - 18:57 Uhr < 1 Min.

Eine Spende in Höhe von 4000 Euro überreichten Vorstandsvorsitzender Thomas Feußner (rechts) und Landrat Jens Marco Scherf kürzlich im Namen der Sparkasse Miltenberg-Obernburg und ihrer Kulturstiftung symbolisch an die Musikschulen Erlenbach, Miltenberg und Obernburg laut Pressemitteilung.

Thomas Feußner, freute sich, dass seine letzte Spende als Vorstandsvorsitzender wieder direkt den Menschen vor Ort zugute kommt. Genauer: Den musikalischen Nachwuchstalente in der Region. Die vielen Auszeichnungen der Musikschüler auf Bundes- und Regionalebene sind laut Feußner Beweis für die hervorragende Ausbildung an den Musikschulen im Landkreis. Von der Unterstützung profitierten nicht nur die jungen Musiktalenten, sondern alle Kulturliebhaber in der Region, die den Konzerten der Musikerinnen und Musikern in Zukunft lauschen könnten.

Auch Landrat Jens Marco Scherf hob die gute Ausbildung der drei Musikschulen und das Engagement der jungen Musikerinnen und Musiker in den Vordergrund. Die Musikschulen mit ihren Musikerinnen und Musikern seien eindeutig eine Bereicherung des kulturellen Lebens im Landkreis Miltenberg.

/Foto:

lü Sparkasse ?Miltenberg- Obernburg