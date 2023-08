3800 Euro aus Dorfheldenfest

Eine Spende von insgesamt 3800 Euro übereichte Bürgermeister Roland Eppig (links) kürzlich an den Vorsitzenden der Stiftung Hilfe in Not, Eberhard Kroth (rechts) und an Tanja Munzinger-Rust, Koordinationsfachkraft des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Miltenberg

Das Geld stammt aus dem Dorfheldenfest, das am 20. Juni in Großwallstadt stattfand. Die Aufgabe den Ort, um den Hof der Alten Schule in die Zeit der Wikinger zu verwandeln, war zwar groß, doch alle geforderten Wett-Punkte wurden am Ende innerhalb von fünf Stunden so gut erfüllt, dass 3000 Euro für zwei Projekte heraussprangen. Die Summe wurde durch Spenden und die Gemeinde Großwallstadt um 800 Euro aufgestockt.

