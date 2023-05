Zwei Klingenberger sind den Te Araroa Trail gewandert

3000 Kilometer durch Neuseeland

19.05.2023 - 12:54 Uhr 3 Min.

Hochgebirgsetappe im Nelson Lakes National Park: Janine und Marcello Calo aus Klingenberg haben sich mit ihrer Neuseeland-Tour ihren Lebenstraum erfüllt. Im Hintergrund ist der Rotopohueroa/Lake Constance sichtbar. Fotos: Marcello Calo Wolkenverhangener Gebirgskamm: Das Wetter macht immer wieder Probleme. Nasse Füsse inklusive: Wilde Flüsse sind Teil des Te Araroa Trails. Der berühmte Crack Willow Tree am Ufer des Lake Wanaka: Die Landschaften waren ein Grund für das Ehepaar nach Neuseeland zu reisen.

Das Ehepaar ist in Neuseeland, und dies ist nicht der einzige Berg auf ihrem langen Weg. Die beiden sind von November bis Februar den Te Araroa Trail gewandert. 3000 Kilometer in rund 100 Tagen.

Neuseeland hatte das Ehepaar schon lange fasziniert. Seit Ende 2001 die Verfilmung des ersten »Herr der Ringe«-Buchs in die Kinos kam um genau zu sein und Landschaften zeigte, in denen die Fantasiewelt »Mittelerde« zum Leben erweckt wurde. Da wollten sie hin. Irgendwann mal.

Im Hobbit-Land

Es sollte noch 15 Jahre, zwei weitere Herr-der-Ringe- und drei Hobbit-Filme dauern, bis der Traum Realität wurde. 2016 flogen Marcello und Janine Calo zum ersten Mal. Für drei Wochen. Auf dem Flug las Marcello Calo das Buch des Journalisten Geoff Chapple über den Te Araroa Trail. Er war sofort fasziniert.

2022, mehr als sechs Jahre nach dem ersten Besuch, flogen sie wieder nach Neuseeland. Eigentlich war die Wanderung schon früher geplant. Doch die Corona-Pandemie machte den beiden ein Strich durch die Rechnung. Das Einreiseverbot in Neuseeland war streng und hielt bis Mitte 2022. Also sich die Grenzen wieder öffneten, bewarb sich das Ehepaar sofort auf ein Visum, das sie auch bekamen. Am 3. November startete ihre Wanderung. Dafür nahmen sich die Ehepartner unbezahlten Urlaub.

»Wir mussten uns immer wieder kneifen«, beschreibt Marcello Calo die ersten Tage der Wanderung am Telefon. So irreal sei es gewesen, dass sie tatsächlich auf dem Te Araroa Trail wanderten. Die beiden Klingenberger starteten im Norden Neuseelands und wanderten in Richtung Süden. Das regnerische Wetter erschwerte dabei vor allem die ersten Wochen.

Höhen und Tiefen

Schlechtes Wetter ist aber nicht die einzige Hürde auf dem Trail. Wie Marcello Calo erklärt, ist der Trail nicht mit deutschen Wanderwegen vergleichbar. Oft sind es nur Trampelpfade oder die Route führt über ungesicherte Straßen, auf denen auch Autos und Lastwagen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind. Für Marcello Calo war ein solcher Abschnitt der Tiefpunkt der Wanderung, an der er auch fast aufgeben wollte. Nach zwei Tagen mit insgesamt über 50 Kilometern auf der Straße und einer schlaflosen Nacht in einer überfüllten Hütte beschloss das Ehepaar, die letzten Kilometer Straße im Bus zurückzulegen. Dieser Tag war der Wendepunkt der Wanderung. Denn die anschließende Strecke durch die Natur machte die Ärgernisse der vorherigen Tage wieder wett.

Abseits der Straßen ist die Strecke abwechslungsreicher. Sie führt über Strände, steinige Berge mit engen Wegen, aber auch querfeldein über grüne Wiesen, auf denen Schafe grasen. Dichte Wälder gehören genauso zum Programm wie Schluchten, die die Wanderer auf schmalen Metalbrücken überqueren müssen.

Doch nicht nur die Natur hat es den Klingenbergern angetan. Beide waren im Laufe der Wanderung besonders beeindruckt von der Gastfreundlichkeit der Neuseeländer. Sie berichten von einigen Fällen, in denen sie von Menschen, die am Trail leben, zum Essen oder einer Übernachtung eingeladen wurden. Darunter Hazel, die sie nicht nur auf einer Straße auflas, sondern direkt auch über Nacht zu sich nach Hause einlud. An einer gefährlichen Flusskreuzung auf der Südinsel nahm zwei Neuseeländer sie mit dem Auto über die nächste Brücke mit. Ein Umweg von mehreren Stunden. Anschließend, so berichtet Calo, hätten diese sich sogar bei den Wanderern bedankt, weil sie dank ihnen einen neuen Teil ihrer Heimat kennengelernt hatten. Auf dem Trail entstanden so Freundschaften, die bis heute halten.

Große Strapazen

»Es ist ein großes Abenteuer, nicht nur von den Kilometern her«, fasst die 42-Jährige das Erlebnis zusammen. Beide würden es aber nicht jedem empfehlen, denn beim Wandern müsse man schon viel aushalten. Die Wege sind nicht immer gut ausgebaut, schlechtes Wetter macht sie noch beschwerlicher und auch gefährlich. Gerade auf der Südinsel, auf der viele Flüsse überquert werden müssen. »Wir haben viele Leute gesehen, die wirklich gebrochen waren«, sagt Marcello Calo dazu. Nicht alle seien mit den Strapazen der langen Tour klargekommen.

Doch trotz all der Härten war es ein Erlebnis, dass beide Ehepartner nicht missen möchten. Sie planen zumindest einen Teil des Weges irgendwann noch einmal zu laufen. Denn für Marcello Calo steht fest: »Das waren die schönsten 100 Tage unseres Lebens. Jeder Tag war einfach nicht von dieser Welt.«

Die Reise hat den Janine und Marcello Calo nicht nur unvergessliche Erlebnisse beschert, sondern auch sie selbst verändert. »man kommt nicht als der zurück, der man war«, sagt Janine Calo. Sie habe beispielsweise gelernt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. »Zeit ist wichtiger als Geld«, pflichtet ihr Ehemann bei. Vor ihrer Reise arbeitete er als Vertriebsleiter in der Lebensmittelindustrie. Janine Calo war Projekt- und Teamleiterin in der IT-Branche. Noch haben beide unbezahlten Urlaub. Danach wollen sie aber beide nicht in ihre bisherigen Berufen zurückkehren - sondern sich neuen Aufgaben widmen.

MAXIMILIAN JOHN

Hintergrund: Te Araroa Trail Mit einer Länge von über 3000 Kilometern ist der Te Araroa Trail der längste Wanderweg Neuseelands. Er verläuft quer durch beide Inseln Neuseelands. Er wurde 2011 offiziell eröffnet. Die meisten Wanderer brauchen für den kompletten Weg zwischen drei Monate und ein halbes Jahr Zeit. ()