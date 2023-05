30 Jahre Kreativer Mädchentreff in Erlenbach

Jubiläumsausstellung bis Ende Juli im Rathaus

Erlenbach a.Main 25.05.2023 - 15:16 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bei der Feierstunde zum Jubiläum des Kreativen Mädchentreffs" am Dienstag im Rathaus wurde auch die Jubiläumsausstellung "30 Jahre Kreativer Mädchentreff" mit Kunstwerken aus Acrylmalerei, Gouache-Bildern und Zeichnungen der Mädchen eröffnet. Die Ausstellung im Rathaus ist noch bis Ende Juli geöffnet. Mariella Hocke aus Großheubach (Mitte) wurde mit dem Kompetenznachweis Kultur ausgezeichnet. Bürgermeister Michael Berninger (links) und die Leiterin des Mädchentreffs, Christiane Leuner freuen sich mit ihr.

Die Acryl- und Gouache-Bilder sowie Zeichnungen der Mädchen sind im Rathaus bis Ende Juli zu sehen. Die Kunstwerke entstanden in der Jugendkunstgruppe des Jugendzentrums Erlenbach unter der Leitung von Christiane Leuner. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Streichquartett der Musikschule Erlenbach mit Jonathan Moder, Mathilda Henschel, Hannah Sickinger und Noah Kunisch.

Bürgermeister Michael Berninger erinnerte in seiner Ansprache an die Gründung des Kreativen Mädchentreffs vor 30 Jahren. Die Stadt sei stolz auf den Jugendtreff, der viele Projekte begleitet habe. Das auffälligste Projekt sei die Decke des Pavillons am Rotweinwanderweg, die im Jahr 2000 vom Kreativen Mädchentreff gestaltet wurde. Die jetzige Jubiläumsausstellung im Rathaus sei ein Erlebnis mit Bildern von Planeten, die von Engeln umschwirrt,von Schuhen betreten und Bäumen bewachsen werden, von Vögeln, die in den Bäumen sitzen, und Katzen, die gerade auf der Jagd nach den Vögeln sind.

Festredner Heinz Linduschka sagte in seiner Laudatio, dass sich seit 30 Jahren jede Woche im Durchschnitt 16 bis 20 Mädchen treffen und unter der Leitung von Christiane Leuner viele Maltechniken kennengelernt haben. Kreativität in dieser Art sei sehr nachhaltig. Aushängeschilder sei neben dem Pavillon am Rotweinwanderweg auch die Außenfassade des Jugendzentrums. Der Lohn für die tolle Arbeit seien Auszeichnungen beim Jugendkulturpreis und beim Schaefler-Preis.

Schön sei, dass sich die Mädchen künstlerisch weiterentwickelten und ihre Sozialkompetenz gestärkt werde. Sorge bereite ihm, so Linduschka, dass in Zeiten, in denen die Anforderungen für viele Institutionen finanziell und personell immer größer werden, bei Kunst und Kultur die Gefahr besteht, dass man gerade dort das Sparen anfängt, da es keine starke Lobby gibt und kein Widerstand zu erwarten ist.

Die Leiterin des Kreativen Mädchentreffs Christiane Leuner sagte, die 30 Jahre seit der Gründung seien schnell vergangen. Verändert habe sich seither nicht viel. Immer noch kämen begeisterte junge Mädchen und Frauen, die bunte Kunst und Projekte machen und dabei Spaß haben wollen. Man belege immer noch vordere Plätze beim Jugendkulturpreis. In den 30 Jahren habe sie 350 bis 400 Mädchen begleitet und gesehen, wie die Kinder mit der Kunst und durch die Kunst erwachsen geworden seien. Einige haben auch beruflich den künstlerischen Weg eingeschlagen.

Leuner betonte, die Mädchen würden an der eigenen Verantwortung und Erfolgserlebnissen wachsen. Die Kunstwerke der Ausstellung zeigten, welches Potenzial hier vorhanden sei. Die Mädchen seien jede Woche bei der Sache und auch sie selbst sei noch immer voller Tatendrang. Die Mädchen berichteten, warum sie gerne in den Mädchentreff gehen.

Mariella Hocke (16) aus Großheubach wurde mit dem Kompetenznachweis Kultur (KNK) ausgezeichnet. Seit fünf Jahren besucht sie den Kreativen Mädchentreff. Ihre besonderen Kompetenzen sind Durchhaltevermögen und Konzentration, Kreativität und Umsetzungsvermögen sowie Teamfähigkeit und Hilfsbereitschaft.

Martin Roos

Hintergrund: Kreativer Mädchentreff Der Kreative Mädchentreff im Jugendzentrum Erlenbach ist ein Jugendkunstschulangebot der Stadt Erlenbach im Jugendzentrum. Dort können alle kunstinteressierten Mädchen im Alter von neun bis 19 Jahren teilnehmen. Die Gruppe wurde 1993 von der Kunsttherapeutin und Künstlerin Christiane Leuner gegründet und machte in dieser Zeit mehrfach durch Kunstprojekte und vielfache Auszeichnungen beim Jugendkulturpreis des Landkreises Miltenberg auf sich aufmerksam. Geöffnet ist der Kreative Mädchentreff jeden Dienstag von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr. ro