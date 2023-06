Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

30 Jahre gelebte Völkerverständigung: Europadiplom für Kleinwallstadt

Bürgermeister Thomas Köhler zur Preisverleihung in Straßburg

Kleinwallstadt 28.06.2023 - 15:01 Uhr 2 Min.

Europadiplom für Kleinwallstadt: Christian Petry von der Parlamentarischen Versammlung des Europarates übergibt Bürgermeister Thomas Köhler die Urkunde in Straßburg.

Bürgermeister Thomas Köhler, Geschäftsleiter Markus Michler und der Vorsitzende des Freundeskreises mit der Partnerstadt, Thomas Pfeifer, reisten in die elsässische Metropole. Dort war ein ganztägiges Programm für die Gewinnerkommunen vorbereitet. Die Auszeichnung konnten sie daher in einer feierlichen Zeremonie im Europapalast persönlich entgegennehmen.

Vier Kriterien waren für die Vergabe des Preises entscheidend: Aktivitäten im Rahmen einer Städtepartnerschaft, Ausrichtung europäischer Veranstaltungen und Verbreitung des europäischen Gedankens, europäische und internationale Solidarität und letztlich auch die Mitgliedschaft in Kommunalverbänden. Insgesamt hatten sich 45 Kommunen für die hochrangige Auszeichnung beworben, zwölf von ihnen wurden ausgezeichnet. Mit Sarajewo war erstmals eine Stadt aus Bosnien und Herzegowina unter den Ausgezeichneten, aus Deutschland waren neben Kleinwallstadt noch Siegen und Krefeld dabei, weitere Kommunen kamen aus Italien und auch eine türkische Stadt war dabei. Die kleinste Gemeinde hatte 500, die größte Stadt 500.000 Einwohner.

Bürgermeister Thomas Köhler zeigte sich erfreut über diese hochrangige Auszeichnung und stellte in seiner Rede die Gemeinde Kleinwallstadt mit ihren knapp 6000 Einwohnern und die dort seit über 30 Jahren gelebte Freundschaft mit der normannischen Partnerstadt vor. Wichtige Motoren dieser innigen Freundschaft seien die beiden Partnerschaftsvereine, die mit viel Engagement und großer Ideenvielfalt mehrtägige Begegnungen mit bis zu 150 Personen organisieren und durchführen, die neben sportlicher Aktivitäten auch kulturelle und gesellige Veranstaltungen prägen. Alle fünf Jahre seien die Begegnungen mit größeren Jubiläumsfeiern verbunden, um die Partnerschaft unter anderem auch im europäischen Kontext zu würdigen. Ein fester Bestandteil der internationalen Verbindung ist auch die alljährlich gegenseitige Mitwirkung an den größeren Märkten in den Partnergemeinden.

»Nie Pflichtbesuche«

»Nie waren und sind es Pflichtbesuche, sondern immer Treffen, auf die wir uns freuen und die von einer unbeschreiblichen Herzlichkeit und Freundschaft geprägt sind«, beschrieb Köhler das Fundament der Freundschaft. Er erinnerte an die schwierige Situation während der Corona-Pandemie, in der ein runder Geburtstag anstand. Es wäre sicherlich ein Leichtes und für jeden nachvollziehbar gewesen, die Jubiläumsfeier »30 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Kleinwallstadt und Saint-Pierre-en-Auge« auf die Zeit nach Corona zu verschieben. Aber dank des begeisterten Engagements der Verantwortlichen der beiden Partnerschaftsvereine wurde ein digitaler Weg mit zwei einzigartigen virtuellen Veranstaltung mit 150 Teilnehmern gefunden, um das Jubiläum trotzdem gebührend feiern zu können. Dauerhaftes Symbol der Freundschaft seien die beiden metallenen Enden eines Regenbogens, die als Zeichen des Zusammenhaltes in beiden Orten installiert wurden.

Das Rahmenprogramm für die Delegationen der Gewinnerkommunen sah neben der Besichtigung des Europapalastes auch ein gemeinsames Mittagessen sowie eine Stadtführung mit anschließendem Empfang im historischen Rathaus vor. »Nach diesem bemerkenswerten Tag hoffen wir, auch in Zukunft junge Generationen für den europäischen Gedanken begeistern zu können, um unsere deutsch-französische Partnerschaft auch in Zukunft in voller Blüte erstrahlen zu lassen«, erklärte Köhler abschließend.

Christel Ney

Hintergrund: Europapreis Der Europapreis, die höchste europäische Auszeichnung für Städte und Gemeinden, wurde 1955 von der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PVER) in Straßburg ins Leben gerufen, um Städte und Gemeinden auszuzeichnen, die sich um die Förderung des europäischen Gedankens besonders verdient gemacht haben. Jede Kommune, die den Europapreis erhalten möchte, muss sich nacheinander für folgende Auszeichnungen bewerben: das Europadiplom, die Ehrenfahne, die Ehrenplakette und als höchste Auszeichnung den Europapreis. Der Europapreis wird jedes Jahr verliehen und richtet sich an alle Städte und Gemeinden der 46 Mitgliedsstaaten des Europarates, ungeachtet ihrer Größe und Einwohnerzahl. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte er sich sofort zu einem großen Erfolg. Aufgrund der historischen Ereignisse bewarben sich zahlreiche deutsche und französische Kommunen, um ihre neuen Freundschaftsbande zu festigen. (ney/Quelle: Europarat)