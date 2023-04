Sommerauer "Spessartdom" wird 100 Jahre alt: Festgottesdienst mit Kirchenparade am 7. Mai

Aufgrund ihrer imposanten Bauweise wird die Kirche auch "Spessartdom" genannt. Der Hochaltar im Chor hat zwei Altarblätter. Das Untere stellt Christus am Kreuz mit Assistenzfiguren dar. Es ist umgeben von je drei Säulen, vor denen der Kirchenpatron Sankt Laurentius mit dem Rost und die Heilige Katharina von Alexandrien mit dem Schwert. Darüber schließt sich ein Aufbau mit Rundbild an, das Gottvater zeigt.

Um 1900 wurde erst unter Pfarrer Ernst Ankenbrand und dann unter Pfarrer Nikolaus Schnall zunächst geplant, die alte Kirche zu erweitern. Dies wurde später zugunsten eines Neubaus aufgegeben. Die Kirchenverwaltung beschloss 1910 den Neubau. Diesen plante 1911 der Mainzer Architekt und Dombaumeister Ludwig Becker. Der Kostenvoranschlag belief sich auf 82.000 Mark. Da man sich bezüglich des Standorts nicht einigen konnte, verzögerte sich der Bau. Im Frühjahr 1913 ging es los. Aufgrund des Ersten Weltkrieges wurden die Bauarbeiten Anfang August 1914 eingestellt: Die meisten Arbeiter und Baumeister August Schnatz aus Obernburg wurden einberufen. So wurde das Bauwerk erst Anfang der 1920er-Jahre unter Pfarrer Raphael Hahn fertig. Weihbischof Adam Senger aus Bamberg weihte es am 6. Mai 1923 ein.

Kirchenmitglieder halfen beim Bau. Die Steine mussten laut Dokumentation von Gertraud Speth mit Pferdefuhrwerken aus Dorfprozelten über den Berg geschafft werden. Jeder katholische Fuhrwerksbesitzer in Sommerau sollte je 30 Fuhren und jeder katholische Fuhrwerksbesitzer in den beiden Filialgemeinden Hobbach und Eichelsbach je zehn Fuhren Steine herbeischaffen. Jeder katholische Familienvorstand ohne Gespann sollte zu seinen Verhältnissen entsprechenden Handleistungen herangezogen werden. So wurde in Sommerau bei älteren Menschen noch lange von Frondiensten gesprochen.

Die nach Westen gerichtete Kirche wurde wegen der Grundstücksverhältnisse nicht auf ebener Fläche erbaut. Sie ist von beiden Seiten nur über gewaltige Treppen aus rotem Sandstein zu erreichen. Vor dem Hauptportal befindet sich eine kleine Vorhalle, die von vier Pfeilern getragen wird. Die Kirche selbst ist in Kreuzform erbaut. An das Querschiff schließt sich der Altarraum an. Der Glockenstuhl ist vom übrigen Turm durch ein Gesims abgesetzt und weist sechs spitzbogig zulaufende und mit Maßwerk verzierte Fenster auf. An dem pyramidenförmigen Dach sind zwei Ziffernblätter der Kirchenuhr installiert. Dach und Turm sind mit Schiefer gedeckt.

Die Fenster haben gotische Formen, laufen spitzbogig zu und sind mit Maßwerk verziert. Ein Kennzeichen des "Spessartdoms" ist die Rosette an der Eingangsseite: Außen ist sie mit Maßwerk verziert, innen beeindruckt sie durch strahlend bunte Farben. In ihr wird die Heilige Cäcilia, Schutzpatronin der Kirchenmusik, dargestellt. Während des Zweiten Weltkrieges wurden die Glocken bis auf die Kleinste abgehängt und für die Rüstungsindustrie beschlagnahmt. 1952 wurden unter Pfarrer Joseph Ball vier neue Glocken angeschafft und mit einem elektrischen Läutwerk ausgestattet. Die Tonstufen d - f - g - a ergeben den Spruch: "Deinen Frieden Gib Allen".

Die Inneneinrichtung wurde 1926 aus der alten Kirche übernommen, wie Pfarrer Schnall im November 1906 in einem Brief an die "Hauptwohltäter" Valentin und Hedwig Pfeifer in Köln schrieb. Die drei Altäre stammen aus dem Jahr 1733. Der Hochaltar im Chor hat zwei Altarblätter. Das untere stellt Christus am Kreuz mit Assistenzfiguren dar. Es ist umgeben von je drei Säulen, vor denen der Kirchenpatron Sankt Laurentius mit dem Rost und die Heilige Katharina von Alexandrien mit dem Schwert aufgestellt sind. Darüber schließt sich ein Aufbau mit Rundbild an, das den Gottvater zeigt. Gekrönt wird der Aufbau von einer Statue des Heiligen Georg mit dem Drachen zwischen Giebelstücken, auf denen Engel sitzen. Unmittelbar über dem Hauptbild befindet sich das Wappen der Freiherren von Fechenbach. Der rechte Seitenaltar zeigte eine Darstellung des Heiligen Josef mit dem Jesuskind. Im linken Seitenaltar befindet sich eine Marienfigur mit Jesuskind auf dem Arm.

Im Querschiff ist auf der linken Seite der Taufstein aus der alten Kirche aufgestellt. Der Kreuzweg, über dessen Herkunft nichts bekannt ist, hat geschnitzte Rahmen, die vermutlich aus der ehemaligen Holzschnitzschule im Wintersbacher Neuhammer stammen, ebenso wie die ehemalige Kommunionbank (Teile davon sind jetzt Ständer für Opferkerzen), der Beichtstuhl und die Kirchenbänke mit Stiftereinträgen in den Wangen am Mittelgang. Die Orgel mit 19 Stimmen wurde 1938 von der Firma Wilhelm Bader in Hardheim beschafft.

Der Sommerauer Otto Pfeifer hat 2012 über die Kirche das Buch "Die Geschichte der Pfarrei und der Kirchen St. Laurentius Sommerau" geschrieben. Ein Aktualisierung zum Jubiläum ist digital verfügbar. Auch ein Kirchenführer wurde 2014 von ihm verfasst.

Hintergrund: 100 Jahre "Spessartdom" 26. April 19 Uhr Pfarrkirche: Von Kirchturm zu Kirchturm: Ökumenischer Abend mit Pfarrerin Romina Englert und Pfarrer Franz Leipold 7. Mai 9.30 Uhr: Pfarrkirche Festgottesdienst mit Kolping Singkreis, anschließend Kirchenparade mit Bläserchor und Ortsvereinen zum Gemeinschaftshaus 11 Uhr: Gemeinschaftshaus Festveranstaltung mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen 18 Uhr Pfarrkirche: Festandacht zum Abschluss 10. Juni 13:30 Uhr Pfarrkirche: Kinder-Kirchenführung inklusive Glockenturm 17. Juni 13:30 Uhr Pfarrkirche: Kirchenführung und Ausstellung - Liturgische Gewänder, Monstranz, Kelche 16. Juli 18:30 Uhr Pfarrkirche: Trio "Saite Eins" (Sänger Thomas Bopp, Violin-Virtuosin Kamilla Bush und Gitarrist Ole Lintschnig) und der Heartchor Kefenrod. 26. August 14 Uhr Pfarrkirche: Kirchenrallye für Kinder und Jugendliche mit den Ministranten. 2. Dezember 19 Uhr Pfarrkirche: Adventskonzert zum Abschluss des Festjahres unter anderem mit dem Bläserchor Sommerau und Just Voices.