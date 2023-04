2900 Besucher bei Berufswegekompass in Elsenfeld

Ausbildung und Praktika

Elsenfeld 26.04.2023 - 00:00 Uhr < 1 Min.

Glückliche Organisatoren: Die Wirtschaftsjunioren der IHK freuten sich - hier mit Landrat Scherf - über 2900 Besucher beim Berufswegekompass in Elsenfeld.

Bei den Firmen zeichnete sich ein grundsätzlich gutes Stimmungsbild ab, sagt Tanja Heiß, Geschäftsführerin der Goldbacher Firma ID-Native und bei den Wirtschaftsjunioren zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. Dass Schüler vor Ort mit Firmenvertretern ins Gespräch kommen, ist für die Betriebe demnach ein Gewinn. "Der direkte Austausch ist ganz wichtig", sagt sie und ergänzt mit Blick auf die Pandemie: "Mit Eltern trauen sich viele Schüler da, etwas offensiver Fragen zu stellen."

Für Schüler bestehe dadurch eine Chance zum Kennenlernen und für Praxiseinblicke in ein breites Spektrum an Betrieben - von der Firma Viking für Bürobedarf über die eher handwerkliche Firma Suffel bis hin zur Bundeswehr. Firmen wie der Klinikbetreiber Helios oder der Messgerätehersteller Wika gaben Vorträge, wie die Wege in den Beruf bei ihnen aussehen. Die Nachfrage der Schüler fiel je nach Branche gemischt aus, berichtet Tanja Heiß: Im kaufmännischen Bereich würden sich Betriebe über mehr Bewerber freuen, da gehe der Trend zum akademischen Abschluss. An der Logistik gebe es dagegen ein großes Interesse.

Angesichts der Konkurrenz durch das gute Wetter zeigten sich die ehrenamtlichen Organisatoren der Wirtschaftsjunioren mit der Besucherzahl zufrieden. Darunter habe sich auch Landrat Jens Marco Scherf gemischt und viel Zeit für Gespräche mit Schülern und Firmen mitgebracht, so Tanja Heiß. Infos zu Betrieben und ihren Angeboten von Praktikum über Ausbildung bis zu Dualem Studium auf: https://www.berufswegekompass.net kev

Kevin Zahn