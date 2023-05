2500 Euro für Kinderhospizdienst

WÖRTH. Das ehrenamtliche Team der Wörther Lachparade freut sich laut Pressemitteilung, den Erlös seiner Veranstaltung im Josef-Kerber-Saal in Form einer Spende von 2500 Euro an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Miltenberg mit Sitz in Kleinheubach übergeben zu können. Die Wörther Lachparade, die eine Faschingssitzung mit dem Schwerpunkt einer musikalischen Unterhaltungsshow ist, setzt sich jedes Jahr für soziales Engagement ein

10.05.2023 - 18:15 Uhr

