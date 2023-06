2500 Euro an »Hilfe in Not«

Obernburg 12.06.2023 - 18:37 Uhr < 1 Min.

Eine Spende Höhe von 2500 Euro überreichte der Gebietsleiter der Krombacher Brauerei, Siegmund Stephan (Mitte) kürzlich an den Vorsitzenden des Vereins Hilfe in Not, Hubert Klimmer (rechts) und seinen Stellvertreter Heiko Koblitz (links).

Das Geld ist für die Stiftung »Hilfe in Not« bestimmt. Die Stiftung »Hilfe in Not« hilft Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Der Förderverein »Hilfe in Not« hilft schnell, unbürokratisch, effizient und diskret und unterstützt die Stiftung.

Die Spende ist Teil der Krombacher Spendenaktion, bei der das Familienunternehmen seit 2003 jährlich eine Gesamtsumme von 250.000 Euro aufgeteilt auf 100 Spenden à 2500 Euro an ausgewählte Institutionen spendet.

Text/Foto: Martin Roos