2400 Euro bei Inklusivem Sportfest in Klingenberg-Trennfurt erlaufen

Gelder für Bau eines neuen Spielplatzes

Klingenberg a.Main 25.06.2023 - 14:43 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beim Spendenlauf hatten sich 200 Teilnehmer vom Kind bis zum Senior angemeldet und drehten gemeinsam mit Gehhilfe, im Rollstuhl, beim gemächlichen Spazierengehen oder im Spurt gemeinsam 2744 Runden um das Sportgelände. Die Spendensumme von 2400 Euro wird für den Aufbau eines Inklusiven Spielplatzes verwendet. Oliver Hegemer (52, Eschau). Ulrike Wauer (57, Erlenbach). Gunther Schäfer (76, Erlenbach). Karin Wöber (70, Trennfurt).

In Zusammenarbeit mit dem Sportreferat des Landkreises und dem Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Bayern hatte der TV erneut ein abwechslungsreiches Sport-, Spiel- und Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt.

Grußworte sprachen der Vorsitzende des TV Trennfurt, Horst Heuß, der Vertreter des Landratsamtes Günther Oettinger (Neue Mitte), Klingenbergs Bürgermeister Ralf Reichwein (CSU), Matthias Dick von der Sparkasse und Verena Zöller, zweite Vorsitzende vom Elternbeirat der Dr.-Konrad-Wiegand-Grund- und Mittelschule.

Zöller sagte, dass sie eine Spende von 4700 Euro machen werde, die im Vorfeld bei einem Lauftag der Wiegand-Schule erlaufen worden sei. Mit dem Geld solle ein Bodentrampolin für einen inklusiven Spielplatz angeschafft werden. Dessen Bau soll durch die Gelder mitfinanziert werden, die beim Spendenlauf am Wochenende zusammenkamen. Der Spielplatz soll in der Nähe der Trennfurter Grund- und Mittelschule entstehen. Die Spendensumme betrug insgesamt 2400 Euro.

Die SPD-Kreisrätin Sabine Balleier moderierte die Veranstaltung. Den Startschuss zum Lauf gab Udo Wohlmann vom Organisationsteam.

Jede Menge Spaß hatten die Teilnehmer beim Minigolf, beim Fußball- und Tischtennisturnier sowie beim Spendenlauf selbst. Insgesamt 200 Teilnehmer - vom Kind bis zum Senioren - hatten sich angemeldet und drehten gemeinsam mit Gehhilfe, im Rollstuhl, bei gemächlichem Spazier-Tempo oder im Spurt 2744 Runden um das Sportgelände. Der Rundkurs betrug 370 Meter. Es konnte eine 400 Meter lange Zusatzstrecke gewählt werden. Jeder Läufer spendete seinen eigenen Obolus in einen großen Korb.

Tim Jahns und Ballonfahrer Rainer Schmitt (vorne) fahren einen Gast auf der »Regenbogenwolke«.

Wer nicht selber laufen wollte, konnte sich von Tim Jahns und Rainer Schmitt, dem Ballonfahrer, für 2,50 Euro pro Runde gemütlich auf einem Ziehwagen fahren lassen, den sie als »Regenbogenwolke« bezeichneten. Zur Fahrt gehörte auch ein Gag: Eine anschließende Feuertaufe, bei der den Teilnehmern ein Stück Haar abgeschnitten und angebrannt wurde. Das hiermit eingenommene Geld soll ebenfalls gespendet werden.

Beste Frau mit 66 Runden

Die Gruppe mit den meist gelaufenen Runden war der TV Trennfurt mit 623 Runden, gefolgt von der Lebenshilfe Miltenberg mit 357 Runden und dem Barbarossalauf-Team Erlenbach mit 324 Runden. Bei den Männern war Matthias Gall mit 80 Runden bester Teilnehmer. Bei den Frauen lief Nicole Günther die meisten Runden, und zwar 66 Stück.

Heuß, Vorsitzender des TV Trennfurt, betont, dass beim Inklusiven Sportfest wieder einmal gezeigt wurde, dass nicht nur bei den großen Events - wie bei den Special Olympics in Berlin - Inklusion gelebt wird. Am Samstag habe man wieder hautnah miterleben können, mit welcher Begeisterung Menschen mit geistiger Behinderung Sport treiben und wie leicht alle anderen Sportler und Zuschauer sich von dieser Begeisterung anstecken lassen. »Herumnörgeln und meckern könnten die Großen, wir lassen uns unsere Begeisterung für das Fußballspiel, Tischtennis oder das Laufen nicht nehmen«, so der Vorsitzende. Sport sei eine tolle Gelegenheit, um Ängste und Hemmungen abzubauen. Vielleicht könne man in ferner Zukunft einmal sagen, dass Inklusion dann selbstverständlich ist. »Hoffen wir, dass wir mit unserem Fest wieder etwas dazu beigetragen haben«, sagte Heuß.

Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) war heuer verhindert und wurde vertreten durch Günther Oettinger. Der Redaktion hatte er jedoch im Vorfeld mitgeteilt, dass er die Atmosphäre und Freude am Sport beim Inklusiven Sportfest immer sehr genieße. Scherf betonte, dass gerade hier die Faszination des Sports zu erleben sei, wenn alle Menschen - unabhängig von Begabungen und Handicaps - Freude am gemeinsamen Sport empfinden. Zusammen mit dem Sportreferat und dem TV Trennfurt wolle er mit der Veranstaltung den Einsatz aller Sportvereine stärken. »Wir wollen allen Menschen unabhängig von Leistungsvermögen und Handicaps jeder Art ein sportliches Angebot machen und das Miteinander fördern«, so Scherf. In den vergangenen Jahren hatte der Landrat deshalb auch selbst am Fußballturnier und am Benefizlauf teilgenommen.

Auch Klingenbergs Bürgermeister Reichwein freut sich, dass das Inklusive Sportfest wieder stattfand. Reichwein betonte, dass die Stadt Klingenberg sehr eng mit der Lebenshilfe Schmerlenbach aus Aschaffenburg zusammenarbeite. So bewirtschafte die Weinberggruppe der Lebenshilfe einen Klingenberger Weinberg und erzeuge eigens für die Stadt Klingenberg Wein. Darüber hinaus habe am vergangenen Wochenende im Klingenberger Rosengarten schon zum vierten Mal ein Benefizkonzert zugunsten dieser Einrichtung stattgefunden. Wohlmann, Organisator des Spendenlaufs, freut sich, dass mit dem Sportfest Menschen mit und ohne Handicap zusammengeführt werden. Allein beim Spendenlauf waren rund 25 Helfern eingebunden.

Für die musikalische Umrahmung sorgte die Kinderrockband »Dunnäkeil« mit Musik für Groß und Klein. Der Samstagabend klang unter der musikalischen Untermalung der »Stammtisch-Musiker« aus. Am Sonntag gab es einen Frühschoppen mit dem Musikzug, Mittagstisch und Vorführungen.

MARTIN ROOS

Stimmen: "Eine super Sache" Im Rahmen der Veranstaltung im Klingenberger Stadtteil Trennfurt wollte die Redaktion von Teilnehmern wissen, warum sie beim Spendenlauf des Inklusiven Sportfestes mitmachen. Oliver Hegemer (52) aus Eschau: »Ich unterstütze gerne mit dem Lauf das Inklusive Sportfest, weil das eine super Sache ist. Inklusion ist wichtig und deshalb bin ich dabei. Ich habe mir zwischen fünf und zehn Kilometer vorgenommen.« Ulrike Wauer (57) aus Erlenbach: »Ich laufe mit, weil es für einen guten Zweck ist und weil es Tradition hat. Ich bin beeindruckt, was hier alles ehrenamtlich auf die Beine gestellt wird und das muss man unterstützen. Mir ist es ein Bedürfnis, mitzuhelfen. Ich würde gerne eine Stunde laufen und auf zehn Kilometer kommen.« Gunther Schäfer (76) aus Erlenbach: »Ich laufe mit, weil es mir Spaß macht und es eine gute Sache ist. Ich bin auch hier, weil ich Mitglied beim Turnverein Trennfurt bin und hier in der Gruppe von Horst Heuß turne.« Karin Wöber (70) aus Trennfurt: »Wir haben in diesem Jahr erstmals den Seniorenkreis Trennfurt motivieren können, mitzumachen und sind mit ein paar Leuten dabei. Der Spendenlauf ist eine sehr gute Sache. Wir wollen etwas spenden und auch diejenigen, die nicht mitlaufen, wollen spenden. Ich selber habe vor, zwischen drei und fünf Runden zu laufen.« (ro)