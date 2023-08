2000 Euro für Menschen in Not

Fairtrade-Gruppe Klingenberg:

Klingenberg a.Main 02.08.2023 - 18:08 Uhr < 1 Min.

Spende der Fairtrade-Gruppe Klingenberg an verschiedene Organisationen.

In diesem Jahr erhalten folgende Einrichtungen jeweils 500 Euro: Tiquipaya Wasi - Hilfe für verlassene Kinder (Unterstützung für Straßenkinder in Bolivien), Weg der Hoffnung - Camino de la Esperanza (Kolumbianisch- Deutsche Stiftung hilft Kindern in Not in Kolumbien), Orienthelfer Christian Springer - (gemeinnütziger Verein, Hilfe vor Ort in der Syrienkrise) und Commit and Act (ermöglicht psychotherapeutische Unterstützung für eine lebenswerte Zukunft ohne Gewalt in Sierra Leone).

Pressemitteilung Fairtrade-Gruppe (gekürzt)/Foto: Irmi Markert