19.000 Runden für Nepal-Hilfe gelaufen

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 27.06.2023 - 17:13 Uhr < 1 Min.

Die Innenstadt gehörte in Buchen rund ums Alte Rathaus am Freitag den Teilnehmern des Nepal-Laufs einer Schülerfirma der Abt-Bessel-Realschule.

Nepalhilfe: An einem von einer Schülerfirma der Abt-Bessel-Realschule organisierten Lauf zugunsten von Hilfsprojekten in Nepal haben am Freitag rund 850 Personen teilgenommen. Diese legten insgesamt rund 19.000 Runden mit jeweils 430 Meter Länge zurück, so dass insgesamt rund 8000 Kilometer absolviert wurden. Pro Runde spenden Sponsoren einen vorher vereinbarten Betrag für Bildungsprojekte in Nepal. Veranstalter des Laufs war eine Schülerfirma, die schon seit Jahren besteht und insgesamt rund 160.000 Euro an Hilfsgeldern eingesammelt hat.

Feuerwehr: Mehr als 300 Feuerwehrleute aus dem Regierungsbezirk Karlsruhe haben sich am Wochenende an einer Feuerwehrübung in Hardheim und auf dem Truppenübungsplatz Külsheim beteiligt. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, hatten aus jedem der elf Stadt- und Landkreise Führungskräfte der jeweiligen Feuerwehr teilgenommen. Dabei stand das Szenario eines Wald- und Feldbrands im Vordergrund. Landesinnenminister Thomas Strobl und Regierungspräsidenten Sylvia Felder überzeugten sich vor Ort von der Leistungsfähigkeit der Einsatzkräfte. Diese hatten unter anderem einen acht Kilometer langen Wasserschlauch von der Erfa bis zum Truppenübungsplatz gelegt.

Auslandseinsatz: Außenministerin Annalena Baerbock hat Sabine Schirmer aus Walldürn für ihren Einsatz für eine Friedensmission gewürdigt. Nach einem Bericht in den Fränkischen Nachrichten gehört Sabrina Schirmer zu den zivilen Experten einer Mission in der Ukraine. Die Außenministerin betonte bei einem Festakt vor allem die »lange Arbeit für die OSZE im besetzten Luhansk in der Ostukraine, als kommissarische Leiterin eines Patrol-Hub der Beobachtermission«.

Martin Bernhard