1800 Euro für Realschule

Staatliche Realschule Elsenfeld:

Elsenfeld 10.05.2023 - 18:16 Uhr < 1 Min.

Werner Trumpfheller (links) aus der Vorstandschaft des Lions Club und Schulleiter Matthias Witzel (rechts) bei der Spendenübergabe; Rainer Schäfer

Am 30. März kam Werner Trumpfheller (links im Bild) aus der Vorstandschaft des Clubs mit der Spendenurkunde an die Schule, um Schulleiter Matthias Witzel (rechts) die freudige Mitteilung zu überbringen, dass auch in diesem Jahr mittels einer Spende über 1800 Euro das psychologische Projekt an der Realschule gefördert werden kann, so die Pressemitteilung.

Aus diesen Mitteln werden für Schüler, die mit Schulangst oder anderen seelischen Problemen zu kämpfen haben, Beratungsstunden bei der routinierten Schulpsychologin Sylwia von Rudno-Rudzinski finanziert./

