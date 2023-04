15 Stationen rund um Niedernberg: Neuer Kulturweg wird eingeweiht

Niedernberg 26.04.2023 - 12:24 Uhr < 1 Min.

Eine geführte Wanderung gibt es am Sonntag, 30. April, auf dem 121. Europäische Kulturweg und Geopark-Lehrpfad "Blechkatzen im Honischland"rund um die Gemeinde Niedernberg.

Treffpunkt zur Wanderung ist am Honisch-Beach/ Seehotel (Leerweg in Niedernberg) um 11 Uhr. Nach einer Begrüßung geht es am Seeufer entlang zur ersten Station Kiessabbau/Biotop. Danach geht es weiter ans Mainufer, wo im Verlauf der Strecke sieben Stationen auf die Besucher warten. Weitere Stopps soll es einer Pressemitteilung zufolge an der Alten Schule und auf dem Dorfplatz geben - dort ist der Besuch des Feuerwehrfestes für eine Mittagspause mit Essen geplant.

Nach Stationen am Flutgraben und dem Alten Sportplatz führt der Rückweg am Wasserturm vorbei durch die Rosengärtchen zurück zum Honisch-Beach und Seehotel. Um circa 18 Uhr planen die Organisatoren am Strand den Abschluss ihrer Eröffnungsfeier. Alle Teilnehmer dürfen sich auf ein geologisches Geschenk freuen, heißt es in der Ankündigung abschließend.

Weitere Informationen: https://www.geschichtsverein-niedernberg.de/kulturweg-niedernberg.html

lml