15 neue Hörstationen eingeweiht

Weinbau: Wissenswertem lauschen auf dem Fränkischen Rotweinwanderweg

Großwallstadt 09.05.2023 - 12:46 Uhr 1 Min.

Einweihung der Hörstationen auf dem Fränkischen Rotweinwanderweg. Die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann

Symbol für die Route ist ein Römerweinglas mit grünem Stil, das sich gut gefüllt auf dem Mainviereck etwas zur Seite neigt. Dieses Markierungszeichen weist den Weg durch die Weinorte. Zum Auslesen muss der dort angebrachte QR-Code einscannt werden. Dann kann man auf dem Smartphone den Informationen über den Weg, die Winzer, den Weinbau sowie Flora und Fauna lauschen.

Eppig: Aufwertung entlang des Weges

Die Stationen wurden mit 2500 Euro aus dem Kleinprojektefonds der LAG Main4Eck gefördert, die Weinbaugemeinden haben die Materialien zur Befestigung zur Verfügung gestellt und die Schilder angebracht. Großwallstadts Bürgermeister Roland Eppig betonte, dass die Wanderer durch diese Aufwertung entlang des Weges Vieles über das Naturprodukt »guter Wein« erfahren.

Die Hörstation Nummer 5 im Pitztal, dem Ort der offiziellen Eröffnung, mit dem Titel »Die Königin der Reben: Was die fränkische Weinkönigin über den Spätburgunder zu erzählen weiß« wurde von der Königin selbst eingesprochen. Die 14 anderen Hörstationen sprach Synchronsprechers Stefan Müller-Ruppert.

In dieser Weinlage begann die Wein-Karriere von Weinkönigin Eva Brockmann, die als Praktikantin beim Weingut Giegerich anfing. In ihrer Ansprache ging sie auf ihren Werdegang und ihr Interesse für den Weinbau ein.

Klingenbergs Bürgermeister und Churfranken-Vorsitzender Ralf Reichwein bezeichnete die Hörstationen als Meilenstein von Churfranken. Damit würde man mit der Zeit gehen und immer moderner werden. Die Idee sei im Arbeitskreis der Winzer entstanden, die die wichtige Aufgabe hätten, die Landschaft zu erhalten. Churfranken - eine Marke seit 15 Jahren - sei die Perle von Rhein-Main. Die Region hebe sich von anderen ab, und man werde sie noch bekannter, interessanter und schöner machen.

In Reimform begrüßte Bernd Schötterl die Winzer als »Könige des churfränkischen Weinbaus«. Ihn habe Landrat Jens Marco Scherf »in Vertretung geschickt, weil er weiß, dass man mich mit Wein mehr beglückt. So muss ich es einfach sagen und weil Stellvertreter ganz einfach viel mehr vertragen«. Durch die 15 Hörstationen erfahre der Wein »speziell in unserer Region noch mehr Achtung als Dank und als Lohn. Und an der 5. Station, die alleine dem Spätburgunder gehört und an der uns eine liebliche Stimme einer unkomplizierten Lifestylerin, sympathisch, authentisch und mit stilsicherem Sinn die Informationen gibt«. Brockmann sei, ohne zu scherzen, »unsere Königin des Frankenweines und unserer Herzen«.

Die letzten Flaschen des Krönungsweins und andere Tropfen der anwesenden Winzer erfreuten anschließend die Besucher. Für eine musikalische Umrahmung sorgte das Alphornensemble Die Langhölzer.

ney