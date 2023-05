14.000 Euro für Opfer von Wohnhausbrand in Elsenfeld übergeben

31.05.2023

Auf dem Foto: Stiftungsvorstandsvorsitzender Eberhard Kroth (links), und Maria Ripperger (rechts) vom Verein »Im Leben helfen« überreichen stellvertretend an Hausbesitzer Stefan Neubeck 14.000 Euro an die Opfer des Brandes in Elsenfeld.

Vier Familien sind von dem Brand in der Birkenstraße besonders betroffen. Ihre Häuser sind durch das Feuer so stark zerstört, dass sie unbewohnbar sind und sie jetzt bei Verwandten oder in Mietwohnungen untergebracht werden mussten.

Diesen Familien kommt die Unterstützung der beiden Organisationen zu Gute, da durch das Feuer und das Löschwasser ihr gesamtes Hab und Gut zerstört wurde. Das Feuer, das vermutlich durch einen technischen Defekt verursacht wurde, hatte sich am Sonntag 16. April, in Windeseile in der Reihenhaussiedlung ausgebreitet. »Das Geld soll den Opfern helfen, sich das Nötigste nach dem Schicksalsschlag zu beschaffen«, sagt Eberhard Kroth von der Obernburger Stiftung »Hilfe in Not«. Auf dem Foto: Stiftungsvorstandsvorsitzender Eberhard Kroth (links) und Maria Ripperger (rechts) vom Verein »Im Leben helfen« überreichen stellvertretend an Hausbesitzer Stefan Neubeck 14.000 Euro für die Opfer des Brandes in Elsenfeld. /

