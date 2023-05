Rockmusik und Elektronische Musik an Pfingsten: »Klang im Wald«-Festival in Rüdenau

1400 Besuchende zum Open-Air erwartet

Rüdenau 10.05.2023 - 10:05 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Noch ist alles ruhig am Rüdenauer Sportplatz direkt am Wald. Doch das wird sich bald ändern mit dem ersten "Klang im Wald" Festival. Organisatoren Jonah Grimm (links) und Jannik Straub freuen sich bereits darauf.

»Frischen Wind« wollen die beiden Rüdenauer in den Ort bringen. So eine große Veranstaltung habe die Gemeinde seit Langem nicht mehr gehabt, sind sich Jonah und Jannik einig. Beide stammen aus Rüdenau, sind zusammen groß geworden, beste Freunde, eben eine richtige Kindergartenfreundschaft. Und was liegt da nicht näher als gemeinsame Festivalbesuche und große Geburtstagsfeiern? Partys mit bis zu 200 Mann hat das Duo laut eigener Aussage schon geplant, dabei immer viel Spaß gehabt. Rockfestivals wie das Taubertal-Festival und das elektronische Musikfestival World Club Dome regelmäßig zusammen besucht. Auch im Freundeskreis sei der Musikgeschmack weit gefächert.

Jonah studiert Sozialmanagement in Künzelsau (Baden-Württemberg), plant seit Ende Dezember die Veranstaltung. Die Idee kam ihm während der Prüfungsphase im Auslandssemester in Belgien. Dort hat er übrigens auch eine Truppe Niederländer kennengelernt und so den Kontakt zu den holländischen DJs knüpfen können. Anfang Februar stellte er seinen Einfall Jannik vor. Dieser war Feuer und Flamme, ab da habe es kein Zurück mehr gegeben, schmunzeln die Freunde. Zunächst sei ein Abend angedacht gewesen, schnell waren es dann drei Tage. Jannik erklärt: »Wir möchten jedem ermöglichen, sich das Festival anzuschauen, und es so aufbauen, dass jeder Lust darauf und Spaß daran hat.«

Kosten deckem bei kleinem Budget

So richtig losging es mit der Planung Mitte Februar. Nun ist der Endspurt eingeläutet, Feinheiten wie die Aufbauplanung stehen auf dem Programm. Auf den ganzen Aufbau des Festivalgeländes mit so wenig Budget freut sich Jannik besonders. »Wichtig ist, dass sich jeder die Veranstaltung leisten kann und wir unsere Kosten dabei decken«, geht der Student der Medienkommunikation an der Technischen Hochschule Aschaffenburg ins Detail.

Unterstützt wird das Duo von Familie und Freunden, rund 25 tatkräftige Helfer sind im Einsatz. Zudem übernimmt der Turnverein die Bewirtung. Das endgültige Menü steht noch nicht fest, aber es soll für jeden etwas dabei sein, darunter auch veganes und vegetarisches Essen. Für den Durst wird es neben nichtalkoholischen Getränken, auch Alkoholika von Bier über selbst gemachten Apfelwein bis hin zu Whisky und Longdrinks geben. Wer er sich einfach mal gemütlich machen und dazu den musikalischen Leckerbissen lauschen möchte, ist in der Sitzecke genau richtig.

Hürden und Helfer

Für Kopfzerbrechen sorgten bürokratischen Hürden. Überraschend gut hingegen verlief die schnelle und gute Unterstützung seitens der Freunde und der Sponsoren. Mittlerweile sind alle laut den Rüdenauern zu einer großen Familie zusammengewachsen. Jeder mache im Endeffekt das, was er gut könne.

Und Jonah und Jannik? Die Beiden sorgen während des Festivals für einen reibungslosen Ablauf, koordinieren alles, sprudeln bereits jetzt vor lauter Begeisterung und sind sich einig: »Wenn's gut läuft, gibt es eine Fortsetzung von 'Klang im Wald'«.

jel

Hintergrund: "Klang im Wald Erstmals findet von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28 Mai, in Rüdenau das Festival "Klang im Wald" von Rockmusik bis Electronic Dance Music (kurz EDM; auf Deutsch: elektronische Tanzmusik) am Sportplatz in Ründenau statt. Organisatoren Jonah Grimm und Jannik Straub rechnen an den drei Tagen mit 1400 Gästen. Regionale und niederländische DJ's sowie eine Liveband aus Stuttgart sorgen für satten Sound. Der Vorverkauf ist gestartet. Am Freitag ist um 19 Uhr Einlass, um 20 Uhr Beginn. An diesem Abend wird es vor allem elektronische Klänge mit Bamtist, AMAX und dem Trio 403 Forbidden geben. Am Samstag geht es um 13 Uhr los. Ab 14 Uhr verwöhnen VVS, DJ FLX, Ramona, nochmals 403 Forbidden, DJ Paddy und die Jungs von der Band The Journey Back die Ohren. Am Sonntag ist der Eintritt kostenlos. Beim Frühshoppen wird ein Stimmungsmusiker für gute Laune sorgen. Am Festivalgelände selbst kann nicht geparkt werden. Parkflächen werden in Ort ausgewiesen. Um die Parksituation etwas zu entspannen, bitten die Veranstalter darum, Fahrgemeinschaften zu bilden oder sich hinbringen zu lassen. Wer möchte kann vor Ort zelten, allerdings ist die Fläche begrenzt. Das Zwei-Tage-Ticket für Freitag und Samstag inklusive Camping muss im Vorfeld online über die Webseite erworben werden. Im Vorverkauf gibt es auch ein Zwei-Tage-Ticket ohne Camping sowie Tagestickets für Freitag und Samstag. Karten soll es auch an der Abendkasse geben. Die Vorverkaufsstellen: Rewe Getränkemarkt Kleinheubach, Evas Green Blumencafé Rüdenau, St. Kilians Destillers Rüdenau, Wasser Winter Getränkemarkt Großheubach und Helmut Adler Werkstatt Schneeberg. jel Weitere Informationen: www.klangimwald.de