139 Waschbären erlegt: »Nur die Spitze des Eisbergs«

Hegeschau Süd: Abschussquoten zum Großteil erfüllt - Landrat Jens Marco Scherf hält Betretungsverbote im Wald für »kaum durchsetzbar«

Miltenberg 30.05.2023 - 19:10 Uhr 2 Min.

Jagdberater Michael Huber (Zweiter von rechts) zeigt Landrat Jens Marco Scherf sowie Sachgebietsleiterin Regina Groll (Zweite von links) und ihrer Nachfolgerin Sabine Dobler-Stegmann die Trophäen des vorigen Jagdjahres. Foto: Winfried Zang

BJV-Kreisvorsitzender Ralph Keller nannte die Hegeschau ein Instrument, um zu demonstrieren, wie sich die Wildbestände entwickeln. Ein Grußwort sprach Ernst Weidenbusch, Chef des BJV. Offensichtlich reichten die Äsungsflächen nicht aus, sonst würde kein zu hoher Verbiss moniert. Deshalb gelte es, Äsungsflächen zu vergrößern. Zum Schutz des Wildes brachte der BJV-Chef Betretungsverbote im Wald ins Gespräch.

Landrat Jens Marco Scherf sagte, eine zukunftsgerichtete Jagd leiste in Zeiten des Klimawandels einen Beitrag zum Waldumbau. Die Streckenlisten zeigten, dass man mit den Anstrengungen der Jäger zufrieden sein könne. Für ihn sei klar, dass auch die anderen Naturnutzer aufgefordert seien, Rücksicht zu nehmen.

»Die vom Präsidenten geforderten Betretungsverbote im Wald halte ich für nicht nur rechtlich schwer darstellbar und kaum umsetzbar«, sagte Scherf. Das im Landkreis entwickelte Konzept der kitzfreundlichen Gemeinden trage bei, die Menschen für Bedürfnisse des Wildes zu sensibilisieren.

Scherf gab auch eine Veränderung an der Spitze des Sachgebiets Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen bekannt: Sabine Dobler-Stegmann wird am 1. August 2023 die Leitung von Regina Groll übernehmen, die in den Ruhestand geht. Groll nutzte die Gelegenheit, sich bei allen Beteiligten zu bedanken. Einen besonderen Dank richtete sie an die Jagdberater Horst Feyrer und Michael Huber sowie den ehemaligen Jagdberater Rudi Faber.

Über die Situation des Waldes referierte der Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Wolfgang Grimm. Die zunehmende Trockenheit und die abnehmenden Wasservorräte im Boden erforderten den bereits in die Wege geleiteten Waldumbau, stellte er fest. Traditionsreiche Bäume wie Kiefer oder Fichte seien keine Bäume eines Zukunftswaldes. Es gelte, Mischwälder zu etablieren.

Libanonzeder wird getestet

Förster Ferdinand Hovens lud BJV-Präsident Weidenbusch ein, die Praxisanbauversuche auf drei Hektar Fläche in Augenschein zu nehmen. Unter anderem seien hier die Libanonzeder, die Atlaszeder und weitere Baumarten zu sehen.

Jagdberater Michael Huber legte die Abschusszahlen des ersten von drei Jagdjahren vor. Beim Rehwild sei aufgefallen, dass nur wenige Böcke in der Altersklasse »mehrjährig« erlegt worden seien. So seien im Jagdjahr 2022/23 2205 Stück Rehwild angefallen - 32 Prozent des Solls von 6928 Stück, gerechnet auf den dreijährigen Jagdzeitraum. In den Hegegemeinschaften seien folgende Erfüllungsquoten angefallen: Dorfprozelten 36 Prozent, Eichenbühl 26 Prozent, Miltenberg 33 Prozent, Kleinheubach 32 Prozent und Kirchzell 32 Prozent.

Die Schwarzwildstrecke ist Huber zufolge zurückgegangen. Seiner Meinung nach ist vor allem in der Jugendklasse viel Luft nach oben. Die Bejagung sollte von unten nach oben erfolgen - also die schwächsten Tiere zuerst. 2022/23 wurden 1862 Stück gezählt, davon 1819 erlegt, 35 verludert und acht verunfallt. Im Bereich des Rotwilds seien im Spessart 123 Stück erlegt worden (Soll: 189), im Odenwald 81 (Soll: 120), außerhalb des Rotwildgebiets Spessart waren es 19. An Muffelwild wurden 41 Stück erlegt (Soll: 29). Beim Niederwild fallen vor allem die 139 erlegten Waschbären auf - laut Huber »nur die Spitze des Eisbergs.« Er forderte die Jägerschaft auf, diese Tiere weiter zu bejagen, ebenso das Raubwild.

329 Tiere bei Unfällen verendet

Das Niederwild brauche die Jagd, stellte Huber klar. Er hoffte, dass mehr Naturräume für das Niederwild geschaffen werden. Infolge von Wildunfällen seien im Jagdjahr 329 Tiere verendet, der größte Teil war Rehwild mit 268 Stück.

