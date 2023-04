13 öffentliche Gebäude in Eschau bekommen Photovoltaikanlagen

Gemeinderat: Drei Jahre als Zeitraum für Ausstattung festgelegt - Beginn mit Kita, Ehre-Haus, Volksschule und Sporthalle

Eschau 26.04.2023

13 Gebäude wurden für die Ausstattung als geeignet eingestuft. Sie werden in Abhängigkeit und unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Anlagen sowie der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde aus gesamthaushalterischer Betrachtung über einen Zeitraum von insgesamt drei Jahren realisiert.

Die Firma BFT Energieberatung aus Hösbach war beauftragt, die ausgewählten Gebäude zu begehen und verschiedene Ausführungsvarianten auszuarbeiten und Berechnungen über die Wirtschaftlichkeit anzustellen. Nicht Gegenstand der Untersuchung war eine ausreichende Statik für die Anordnung der Solarmodule. Sollte diese kritisch sein, müssten für die Dächer beziehungsweise Dachflächen entsprechende Nachweise erbracht werden.

Aufrüstung startet noch in diesem Jahr

Begonnen wird in diesem Jahr mit Anlagen auf dem Neubau der Kindertageseinrichtung, dem Ehre-Haus, der Valentin-Pfeifer-Volksschule und der Schulsporthalle, wobei den Installationen auf den beiden erstgenannten Gebäuden die höchste Priorität zuerkannt wurde und sie daher zeitnah realisiert werden. 2024 sollen dann die Anlagen auf dem Bauhof und dem Feuerwehrgerätehaus in Eschau und in Sommerau auf der Kindertagesstätte, dem Gemeinschaftshaus und dem Feuerwehrgerätehaus umgesetzt werden. Als Letztes werden das Gemeinschaftshaus und Feuerwehrgerätehaus in Wildensee, das Feuerwehrgerätehaus in Hobbach sowie die Wasserwerke in Eschau und Hobbach ausgerüstet.

Entschieden wurde in der Sitzung ebenfalls, dass die Einzelmaßnahmen in einer Kooperation mit der Energie- und Umwelt Gesellschaft mit Sitz in Buchen als externer Investor realisiert werden. Sie ist dann gleichzeitig Mieter der Dachflächen und Stromlieferant für den über die Photovoltaikanlagen zum Eigenverbrauch erzeugten Strom, den sie deutlich günstiger als auf dem Markt üblich beziehen werden.

Fremdinvestition bringt Vorteile

Zu Beginn der Beratungen hatte Simon Sauer, Geschäftsführer der Firma BFT, die zwei Möglichkeiten der Finanzierung erläutert, als Eigeninvestition oder Fremdinvestition. Die Eigeninvestition hat deutliche Nachteile gegenüber einer Fremdinvestition, da die Amortisationsdauer voraussichtlich 22 Jahre beträgt, die Investitionssumme insgesamt zu hoch für die Kommune sei und diese außerdem das komplette Risiko dafür trage. Die Zusammenarbeit mit einem externen Investor, der dann das komplette Investitions- und Betriebsrisiko trägt und der gleichzeitig als Mieter der Dachflächen bei einer Vertragsdauer von 20 Jahren dafür Miete von etwa 46.000 Euro zahlt, habe laut Sauer deutliche Vorteile. Er bezifferte die Gesamtkosten bei maximaler Belegung der Dachflächen über den gesamten Zeitraum mit 1,25 Millionen Euro. Auch wenn eine Fremdinvestition in Betracht komme, spare die Gemeinde Stromkosten in Abhängigkeit vom Strompreis zwischen 117.000 Euro und 327.000 Euro.

In der Sitzung hatte Wendelin Geiger, nachdem er als Vorstandsvorsitzender das Unternehmen Energie- und Umwelt ausführlich vorgestellt hatte, alle Dachflächen hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit sowie den Muster-Mietvertrag und den Muster- Stromlieferungsvertrag im Detail erläutert. Beide Verträge wurden vom Gremium akzeptiert.

hjf

Gemeinderat Eschau in Kürze Eschau. In der Gemeinderatsitzung am Montag in Eschau wurden weitere Themen beraten: Eschauer Haus: Das Eschauer Haus ist laut Bayerischem Landesamt für Denkmalpflege in städtebaulicher und baugeschichtlicher Hinsicht ein wertvolles zu erhaltendes Baudenkmal. Es soll nach der Eröffnung von einem externen Anbieter betrieben und belebt werden. Interessenten können sich mit einem Nutzungskonzept noch bis zum 12. Mai als Betreiber bei der Marktverwaltung bewerben. Baugrundstücke: Nachdem die Bedingungen für den Verkauf in nichtöffentlicher Sitzung festgelegt wurden, bietet der Markt Eschau derzeit gemeindeeigene Baugrundstücke zum Preis von 260 Euro pro Quadratmeter mit einer Bauverpflichtung innerhalb von drei Jahren an. Interessenten können sich bis spätestens 12. Mai bei der Marktverwaltung bewerben. Asylbewerber: Bürgermeister Gerhard Rüth informierte über die aktuelle Situation der Unterbringung von Flüchtlingen durch den Landkreis Miltenberg in mehreren Gebäuden in der Gemeinde. Weiterhin ist der Helferkreis Asyl helfend tätig. Für die Flüchtlinge wurden Fahrräder bereitgestellt, Deutschkurse und Freizeitaktivitäten werden angeboten. Friedhof: Mit einer Gegenstimme wurde beschlossen, die Gestaltungsvorschläge des Friedhofsplaners Thomas Struchholz für den Friedhof in Hobbach in der aktuellen Version auf Basis der Erschließungsplanung durch das Ingenieurbüro Jung umzusetzen und beide Unternehmen mit den Ausführungsplanungen zu beauftragen. Dabei sollen die Hinweise der Bevölkerung aus der Informationsveranstaltung geprüft und falls möglich in die Planung mit einfließen. Kindertagesstätten: Um dem festgestellten Bedarf an Krippenplätzen gerecht zu werden, wird ein Kitaneubau errichtet, der voraussichtlich ab November 2023 zur Verfügung steht. Um vorerst den Bedarf decken zu können, wurde eine Interimslösung für die Krippengruppen aus Containern geschaffen. In der Grundschule ist der Hort untergebracht und im eigentlichen Einrichtungsgebäude sind vier Kindergartengruppen. Nach Fertigstellung verfügt die Gemeinde in Eschau über 36 Krippenplätze, 100 Kindergartenplätze und 50 Hortplätze, in Sommerau über zwölf Krippenplätze und 50 Kindergartenplätze und in Hobbach über 25 Kindergartenplätze. Diese Zahlen wurden vom Marktrat einstimmig festgestellt. Satzung: Die aktuelle Feuerwehrkostensatzung der Marktgemeinde ist seit 2009 in Kraft. Da sich die Kostensituation seither verändert hat, wurde das Fachbüro Schneider und Zajontz aus Heilbronn mit einer Neukalkulation für den Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren des Marktes Eschau beauftragt. Die vorgelegten neuen Sätze, die sich aus Strecken-, Ausrückestunden- und Personalkosten zusammensetzen, wurden einstimmig genehmigt, die entsprechende Satzung neu erlassen. Sie tritt zum 1. Juni in Kraft. Nichtöffentlich: In nichtöffentlicher Sitzung wurden Nachtragsarbeiten zur Neustrukturierung der Wasserversorgung sowie den Fußweg Friedhof Eschau betreffend vergeben.