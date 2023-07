11,1 Prozent Dividendefür Mitglieder

Finanzen: Raiffeisenbank Elsavatal zieht Bilanz 2022

Eschau 04.07.2023 - 18:28 Uhr 1 Min.

Als Herausforderungen für die Zukunft nannte Vorstandsvorsitzender Thorsten Münch laut Mitteilung die zunehmende Regulatorik mit steigenden Eigenkapitalanforderungen, die anhaltend hohe Inflation und die zunehmende Digitalisierung mit einem erhöhten Bedarf an Investitionen. Die Raiba Elsavatal unterstützte laut Münch auch 2022 Vereine, soziale Institutionen und gemeinnützige Initiativen in der Region mit insgesamt 33.800 Euro. Für die Mitglieder und Kunden habe man sich wieder einmal als verlässlicher Partner erwiesen und die gute Positionierung im Markt bestätigt, zieht der Vorstandsvorsitzende als Bilanz.

Die wichtigsten Kennzahlen

Die wichtigsten Kennzahlen laut Mitteilung der Bank: Die Bilanzsumme erhöhte sich auf jetzt 214,7 Millionen Euro. Das gesamte betreute Kundenvolumen - dieser Wert beinhaltet neben den in der Bilanz festgeschriebenen Geschäfte das gesamte Volumen aller Kreditgeschäfte und Einlagen der Mitglieder und Kunden - stieg auf 488,8 Millionen Euro.

Von einer erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung habe in der Vertreterversammlung auch Vorstandsmitglied Simon Stürzl berichtet, heißt es in der Mitteilung weiter. Bei den Kundenforderungen verzeichne die Bank einen Bestand von 128,5 Millionen Euro. Neben den aus eigenen Mitteln zur Verfügung gestellten Krediten, seien die an Partnerinstitute vermittelten Kredite um fünf Prozent gestiegen. Bei den Einlagen verzeichne die Bank ein Wachstum auf 165,4 Millionen Euro. Das gesamte betreute Kundenanlagevolumen inklusive der Verbundpartner sei 2022 auf 306,9 Millionen Euro gestiegen. Fortgesetzt hat sich laut Raiba der Trend, dass Anleger langfristige Geldanlagen vermeiden und liquide Anlageformen bevorzugen, so Stürzl.

Die Mitglieder-Vertreter entlasteten in ihren Abstimmungen Vorstand sowie Aufsichtsrat, genehmigten den Jahresabschluss sowie die Verwendung des Bilanzgewinns mit einer Dividende für die Mitglieder in Höhe von 11,1 Prozent. Einig zeigten sie sich laut Raiba-Mitteilung auch bei den Wahlen zum Aufsichtsrat. Rolf Freudenberger, Judith Pfeifer und Wolfgang Reichert wurden wieder ins Gremium gewählt.

