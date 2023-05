Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

10.000 Euro für »Hilfe in Not«

Obernburg 31.05.2023 - 17:34 Uhr < 1 Min.

Auf dem Foto: Gabriele Karbach (links) und Hanne Kempf (rechts) vom Stöberladen überreichten an den Vorsitzenden des Fördervereins »Hilfe in Not«, Hubert Klimmer eine Spende.

Das Geld stammt aus dem Erlös, der im Stöberladen erwirtschaftet wurde. Im Stöberladen arbeiten ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um durch ihr Engagement in Not geratene Menschen zu unterstützen.

ro Martin Roos