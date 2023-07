10.000 Bahnen für den guten Zweck geschwommen

Spenden übergeben

Bürgstadt 25.07.2023 - 14:57 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Parkplatz und Fahrradstellplätze waren samstags nicht sonderlich gut belegt, als der Mitarbeiter unseres Medienhauses sich vor Ort ein Bild von den ausdauernden Schwimmern machen wollte. Um 10 Uhr habe man angefangen, berichtete Matthias Karch, zweiter Vorsitzender vom Schwimmbadverein Erftalbad. 1500 Bahnen hätten die Schwimmer bis um 13 Uhr geschafft.

Am Ende der Aktion sind insgesamt 10.000 Bahnen zusammen gekommen. Der Champion, Walter Kirchgessner, war 24 Stunden im Bad, also von 10 Uhr am Samstag bis 10 Uhr am Sonntag; er hatte sogar dort übernachtet. Der beste Teilnehmer war 740 Bahnen geschwommen. Der Zweitplatzierte, Udo Seubert, vom Schwimmbadverein in Elsenfeld schaffte 700 Bahnen. Melanie Soder schwamm zehn Kilometer am Stück, würdigte Sabrina Karch vom Schwimmbadverein die einzelnen Leistungen. Alle Teilnehmer bekamen Verpflegung zur Stärkung und gewannen Preise, die von 32 Sponsoren bereitgestellt worden waren.

Vor und neben dem Beachvolleyballfeld waren Bierbänke aufgestellt, die Bewirtung der Schwimmbadgäste teilten sich eine Brauerei aus der Gegend, der Schwimmbadverein und eine Schnapsbrennerei aus dem Kreis. Sänger und Liedermacher Nils Vandeven sorgte mit seiner Band ab 19 Uhr im Erftalbad für Stimmung. Die Band bestehend aus zwei Gitarristen und einem Schlagzeuger konnte mit schnörkellosen und eingängigen Stücken überzeugen, auf deutsch gesungen und mit einer erträglichen Prise Gesellschaftskritik gewürzt. Die Musiker animierten ihr Publikum zum Mitsingen, viele erwiesen sich als sehr textsicher.

Sommerfest gut besucht

Sonntags hatte Petrus ein Einsehen: Zum Sommerfest war der Parkplatz des Schwimmbades besser besetzt, die Fahrradabstellplätze sogar vollständig belegt. Für die Kinder hatte sich die IG Erftalbad einige Spiele einfallen lassen: So konnten die jungen Schwimmer beispielsweise einen Hindernisparcours bewältigen, auf einer Schatzinsel im Nichtschwimmerbecken nach Schätzen suchen, beim Sprung in Wasser versuchen, ein Ziel möglichst genau zu treffen, am Flamingo-Rennen teilnehmen oder nach Säckchen tauchen.

Neben allem Spiel und Spaß stand am Sonntag auch die Spendenübergabe auf dem Programm. Für 10.000 Bahnen gab es jeweils einen vierstelligen Betrag im unteren Bereich für Martinsladen und Kinderhospiz.

Verschiedene Firmen nutzten darüber hinaus das Sommerfest für eine Lehrstellenbörse. Mit einem Stand vertreten waren unter anderem ein hiesiger Elektromotorenhersteller, ein Futtermittelhersteller und eine Krankenkasse. Sie informierten die Schwimmbadgäste über ihre Ausbildungsmöglichkeiten.

Musikalische Untermalung lieferte am Sonntag der Musikverein Bürgstadt mit gekonntem Big-Band-Sound und traditioneller Blasmusik, was die Besucher zum gemütlichen Beisammensein auf den Bierbänken einlud.

Alles in allem kann die IG Erftalbad auf ein gelungenes Fest-Wochenende zurückblicken - auch dank der Mitwirkung der Ehrenamtlichen und der Sponsoren.

DiHe